Juez Ramos Padilla frustra el plan de LLA y define lista para las elecciones en Provincia de Buenos Aires

Andrea Fernández
Juez Ramos Padilla frustra plan de LLA y define lista para las elecciones en Buenos Aires

El juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, ha rechazado el pedido del Gobierno argentino que buscaba que el legislador nacional vinculado al PRO encabece la lista de La Libertad Avanza (LLA) para las próximas elecciones legislativas. La resolución del magistrado establece que no se hará lugar a los corrimientos solicitados, lo que frustra la posibilidad de que Cristian Santilli lidere dicha nómina.

La renuncia de un candidato clave y sus repercusiones

El magistrado también aceptó la renuncia de José Luis Espert a su postulación, en el contexto de su vinculación con el empresario Federico “Fred” Machado, quien se encuentra bajo investigación por narcotráfico y será extraditado a Estados Unidos en breve. Según la resolución, Ramos Padilla declaró “la inconstitucionalidad de la aplicación del artículo 7 del Decreto 171/19 para el reemplazo del primer candidato titular de la lista”.

Judiciales de la Provincia de Buenos Aires denuncian caída salarial del 80% y convocan a plenario
Mirá también:

Judiciales de la Provincia de Buenos Aires denuncian caída salarial del 80% y convocan a plenario

Detalles del fallo y fundamentos legales

El juez fundamentó su decisión en la normativa electoral vigente, que estipula que “cuando un precandidato o candidata o un candidato o candidata oficializado u oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado por cualquier circunstancia antes de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias o de las elecciones generales, será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista”.

No obstante, Ramos Padilla hizo hincapié en que la ley no regula de manera clara cómo debe llevarse a cabo el reemplazo ante la renuncia de un candidato ya oficializado. Además, resaltó que el Código Electoral Nacional solo exige que los candidatos intercalen hombres y mujeres en sus listas desde el inicio hasta el final, lo que contradice el argumento presentado por LLA para que Santilli encabezara la nómina. El juez concluyó que aplicar el Decreto implicaría un exceso en la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo, perjudicando los objetivos de la Ley de Paridad de Género.

Descuentos y cuotas sin interés para el Día de la Madre con Banco Provincia
Mirá también:

Descuentos y cuotas sin interés para el Día de la Madre con Banco Provincia
ETIQUETAS
Compartir este artículo
sin clases escuelas
¿Cuándo no hay clases?: Gremios confirmaron un paro nacional docente
Nacionales Provincia
Trabajadores rurales
Hoy se celebra el Día del Trabajador Rural: ¿Por qué?
Nacionales
Ola de calor
¡A prepararse! Vuelve el calor a la Provincia de Buenos Aires con picos “veraniegos”
Provincia
Termas dolores
Jubilados bonaerenses podrán disfrutar del Parque Termal Dolores con un descuento especial
Dolores Provincia
Suspension clases
¡Alerta Padres! Dos días sin clases en la Provincia de Buenos Aires durante octubre
Provincia
dia agradavle
Primavera a pleno: temperaturas templadas y sol en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
accidnte ruta 11
Tragedia en Ruta 11: un bebé de 2 años murió al chocar un auto con una columna y partirse en dos
Mar Chiquita

Más leídas