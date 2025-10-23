Jueves caluroso, pero las tormentas asoman en el horizonte

Tras varios días de inestabilidad, el clima ofrece un leve alivio este jueves, aunque el calor y la humedad marcarán presencia en gran parte del territorio bonaerense.

Durante la jornada, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con vientos suaves del norte que favorecerán un marcado ascenso térmico. Las temperaturas oscilarán entre 18 °C de mínima y 29 °C de máxima, convirtiéndose en la jornada más cálida de la semana.

Sin embargo, este respiro será solo momentáneo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias y tormentas volverán a ganar protagonismo desde la madrugada del viernes, afectando a buena parte del centro y norte de la provincia.

🌩️ Viernes con tormentas fuertes

El SMN emitió alertas por posibles tormentas intensas, para gran parte de la provincia de Buenos Aires como se informa por separado.

Se esperan chaparrones desde temprano y una tarde muy inestable, con probables ráfagas, granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Las temperaturas bajarán levemente: mínima de 18 °C y máxima de 23 °C.

☁️ Sábado con mejoras parciales

El sábado traería una tregua: no se prevén lluvias, aunque el cielo seguiría mayormente nublado. Las marcas térmicas irán de 15 °C a 21 °C, un ambiente más fresco pero estable, ideal para quienes planeen actividades al aire libre.

🗳️ Domingo de elecciones con tiempo agradable

El domingo, día clave para los bonaerenses, llegaría con buenas condiciones meteorológicas. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con temperaturas de entre 10 °C y 21 °C, sin lluvias previstas.