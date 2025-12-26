Atención Jubilados IPS: Se activan los pagos de diciembre 2025 ¿Hay bono?

Tras la acreditación del aguinaldo a principios de semana, el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires se prepara para el último gran movimiento bancario del 2025. La expectativa está puesta ahora en los haberes mensuales, que llegarán justo a tiempo para las compras de fin de año, evitando que los beneficiarios pasen las fiestas sin efectivo.

Si sos beneficiario del organismo bonaerense, prestá atención porque los plazos son cortos y el calendario se ha ajustado para liquidar todo antes del 31 de diciembre.

Calendario oficial IPS: ¿Qué día depositan los haberes de diciembre 2025?

A diferencia de otros meses, el esquema se comprime en el inicio de la próxima semana. El dinero se acreditará automáticamente en las cuentas DNI y cajas de ahorro siguiendo este orden estricto:

Lunes 29 de diciembre: Cobran las jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 .

Cobran las jubilaciones y pensiones con DNI terminados en . Martes 30 de diciembre: Cobran las jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Es fundamental recordar que los pagos por ventanilla tienen fecha de vencimiento el 23 de enero de 2026. Sin embargo, con el uso de la tarjeta de débito, el dinero queda disponible en tu cuenta sin límite de tiempo.

¿Hay bono de fin de año para jubilados del IPS?

Esta es la consulta más recurrente en los días previos a las fiestas, generada a menudo por la confusión con el sistema nacional. Es fundamental aclarar que, para este diciembre 2025, no hay un bono extraordinario de monto fijo (como los refuerzos de ANSES) para los beneficiarios del IPS.

La razón es estructural: mientras que Nación otorga bonos para compensar haberes mínimos que quedaron muy bajos, el sistema previsional bonaerense defiende el 82% móvil (o la proporcionalidad correspondiente). Por lo tanto, el IPS no liquida sumas fijas discrecionales, sino que traslada automáticamente los aumentos porcentuales que logran los gremios estatales en paritarias. Si los trabajadores activos de tu sector obtuvieron una mejora al sueldo básico, eso funciona como tu “mejora” de fin de año, pero no verás un ítem separado bajo el concepto de “Bono Navideño”.

Diferencia clave: Aumentos por paritaria vs. Bonos

Una consulta recurrente en estas fechas es sobre el monto final a cobrar. Es crucial entender que el IPS no paga bonos fijos (como los refuerzos de ANSES), sino que aplica la “movilidad directa”.

Esto significa que si los trabajadores activos de tu sector (docentes, estatales de la ley 10.430, médicos, etc.) recibieron un aumento paritario en el último cierre de año, ese porcentaje se verá reflejado automáticamente en tu liquidación de diciembre. El sistema previsional bonaerense garantiza que tu jubilación mantenga la proporcionalidad con el sueldo de quien hoy ocupa el cargo que vos tenías.

Cómo descargar tu recibo oficial ahora mismo

Con el aguinaldo ya cobrado y el sueldo a punto de entrar, es el momento ideal para auditar tus ingresos y verificar que no haya descuentos de mutuales o servicios que no correspondan. Podés hacerlo 100% online:

Entrá a ips.gba.gob.ar. Buscá el botón “Mi IPS” en la pantalla principal. Ingresá con tu CUIL y Clave de Seguridad Social. Andá a la sección “Recibos” y seleccioná el período diciembre 2025 para ver el desglose completo.

