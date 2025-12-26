Docentes PBA: La definición final sobre el bono y las fechas confirmadas de cobro para enero

Pasó la Navidad y hoy, 26 de diciembre, muchos docentes bonaerenses se levantaron con la misma duda: ¿Hay alguna novedad de último momento sobre un bono de fin de año? ¿Cuándo se cobra el sueldo de diciembre 2025?

La gestión de Axel Kicillof terminó de definir esta semana la hoja de ruta económica para el cierre de año y el comienzo del 2026. Si sos docente en la Provincia, esta es la información oficial que tenés que saber para organizar tu economía familiar en estas semanas claves.

El veredicto sobre el Bono de Fin de Año para Estatales Bonaerenses

Se terminaron las especulaciones. A pesar de los pedidos formales realizados por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) en las mesas técnicas de esta semana, desde Tesorería de la Provincia de Buenos Aires bajaron el martillo.

La postura oficial es inamovible: no habrá bono extraordinario ni suma fija para cerrar el 2025. El argumento central del Ministerio de Economía provincial es la necesidad de cuidar las cuentas ante la baja en la recaudación.

Impacto en tu bolsillo: El sueldo que vas a cobrar en enero será idéntico al de noviembre (sin contar antigüedad o cambios de situación de revista).

El sueldo que vas a cobrar en enero será idéntico al de noviembre (sin contar antigüedad o cambios de situación de revista). Lo que viene: Sin el “alivio” del bono, toda la expectativa gremial se traslada ahora a la paritaria de 2026 para recuperar poder adquisitivo.

Paritarias Docentes Bonaerenses 2026: ¿Cuándo se discute el aumento?

Si bien no hubo “regalo” navideño, sí hay una fecha en el calendario que tenés que marcar. Los gremios (SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET) lograron el compromiso de reabrir la discusión salarial a mediados de enero.

El objetivo es claro: lograr un aumento que impacte directamente en los haberes de febrero o, en el mejor de los casos, un retroactivo. La negociación será dura y desde los sindicatos ya avisan que el inicio de clases dependerá de esa oferta.

Cronograma de Cobro: ¿Cuándo está la plata?

Acá es donde tenés que prestar atención para no confundirte con fechas falsas que circulan en redes.

1. Docentes Activos (DGCyE): Fecha Única A diferencia de los jubilados, los docentes activos cobran todos el mismo día, independientemente de la terminación de su DNI. Históricamente, Educación cobra en la última jornada del cronograma de la Provincia (hacia el 4° o 5° día hábil del mes).

Considerando los feriados de Año Nuevo, la fecha probable de acreditación total de haberes es:

Miércoles 7 o Jueves 8 de Enero de 2026 (Fecha a confirmar oficialmente en el portal ABC en las próximas 48hs).

Importante: Ese día tendrás depositado el sueldo, el incentivo (si corresponde a fondos provinciales actuales) y material didáctico todo junto.

2. Jubilados y Pensionados (IPS): Pagan antes Si sos pasivo, corrés con ventaja y cobrás antes de fin de año. El IPS sí divide el pago en dos días según DNI:

Lunes 29/12: Pensiones sociales y DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

Pensiones sociales y DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. Martes 30/12: DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

¿Qué hago ahora?

Por lo pronto, la recomendación es revisar tu COULI (recibo digital) en la plataforma ABC a partir del 2 o 3 de enero. Verificá que no haya descuentos improcedentes de IOMA o de licencias médicas mal cargadas, un problema recurrente en los cierres de ciclo lectivo.

Se viene un enero largo. A cuidar el mango y a estar atentos a las novedades gremiales.

⚠️ Alerta ReNPE: Quedan 5 días para completar el Censo Nacional

Si pensabas que con cerrar las notas ya estabas libre, te falta un trámite más. En medio de la discusión salarial, no te olvides que el 31 de diciembre vence el plazo para completar el Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE) 2025. Si todavía no lo hiciste, dejá el pan dulce un minuto y agarrá el celular, porque es obligatorio.

Este censo no es una simple encuesta: es una exigencia del Ministerio de Capital Humano que abarca a todos los docentes (titulares, suplentes e interinos) y no docentes de gestión estatal y privada.

¿Cómo se hace? Es 100% digital. Tenés que ingresar a la plataforma Mi Argentina o al sitio web oficial renpe.educacion.gob.ar y validar tus cargos.

Es 100% digital. Tenés que ingresar a la plataforma o al sitio web oficial y validar tus cargos. ¿Qué pasa si no lo hago? Aunque la Provincia no especificó sanciones inmediatas en el sueldo de enero, no figurar en el ReNPE podría traerte dolores de cabeza administrativos a partir de febrero, especialmente para la validación de antigüedad y la toma de nuevos cargos en los actos públicos de 2026.