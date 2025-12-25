Bono de fin de año y paritarias: Qué definió la Provincia para los estatales y docentes

En el tramo final de diciembre, la incertidumbre sobre el cierre salarial se instaló entre los trabajadores de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires. Tras las últimas reuniones entre los gremios y el gobierno de Axel Kicillof, el panorama quedó definido respecto al bono de fin de año y la continuidad de las paritarias de cara al inicio de 2025.

¿Hay bono de fin de año para los Estatales Bonaerenses?

La respuesta oficial de la Provincia para la Administración Central, docentes, personal de salud y judiciales es que no habrá un bono extraordinario ni suma fija generalizada a nivel provincial. A diferencia de años anteriores, las autoridades del Ministerio de Economía bonaerense argumentaron que la caída en la recaudación y el recorte de fondos nacionales (como el FONID y transferencias discrecionales) impiden afrontar una erogación extra de esa magnitud.

La prioridad oficial: El gobierno provincial comunicó a los gremios (ATE, UPCN y el Frente de Unidad Docente Bonaerense) que el objetivo principal fue garantizar el pago del aguinaldo (ya depositado antes de Navidad) y los sueldos de diciembre en tiempo y forma, sin desdoblamientos.

Atención: Diferencia clave con los Municipios Bonaerenses

Es fundamental no confundir la situación provincial con la municipal. Si bien la Provincia no paga bono, varios intendentes sí han decretado sumas fijas para sus trabajadores locales. Algunos casos confirmados de bonos municipales incluyen:

La Matanza: Bono de fin de año para sus empleados municipales.

Bono de fin de año para sus empleados municipales. Avellaneda, Ensenada y San Martín: Anunciaron refuerzos de fin de año.

Anunciaron refuerzos de fin de año. Otros distritos: Consultar específicamente con el sindicato municipal local, ya que cada intendencia negocia por separado.

Estado de las Paritarias en Provincia de Buenos Aires: ¿Hay aumento en diciembre?

La negociación paritaria se mantiene en un terreno complejo. El Gobierno bonaerense convocó a los gremios durante diciembre para cerrar la pauta salarial del año, pero las ofertas se han mantenido cautelosas debido a la “incertidumbre fiscal”.

Lo que debés saber sobre tu sueldo:

Cierre 2025: Los gremios estatales exigieron que el aumento de diciembre empate o supere a la inflación para no perder poder adquisitivo frente a la canasta básica.

Los gremios estatales exigieron que el aumento de diciembre empate o supere a la inflación para no perder poder adquisitivo frente a la canasta básica. Base de cálculo: Uno de los reclamos centrales de los sindicatos es que los aumentos porcentuales se calculen sobre el sueldo del mes inmediato anterior, y no sobre bases históricas de principios de año, para que el incremento sea real en el bolsillo.

Uno de los reclamos centrales de los sindicatos es que los aumentos porcentuales se calculen sobre el sueldo del mes inmediato anterior, y no sobre bases históricas de principios de año, para que el incremento sea real en el bolsillo. Enero 2025: Las partes acordaron mantener el diálogo abierto (mesa técnica) para monitorear la inflación de enero y definir la pauta del nuevo año inmediatamente.

Cronograma de Pagos de Estatales Bonaerenses

Para la organización de la economía doméstica, el cronograma previsto de la Tesorería General de la Provincia para los haberes de diciembre es el siguiente:

Administración Central y Organismos de Control: Son los primeros en cobrar (generalmente el último día hábil del mes). Esto incluye a trabajadores de ministerios como Economía, Producción, ARBA, y personal de la Ley 10.430. Seguridad y Servicio Penitenciario: Suelen cobrar el primer o segundo día hábil del mes siguiente. Salud y Caja de Policía: Se deposita generalmente al día siguiente de Seguridad. Justicia y Educación (Docentes): Son históricamente los últimos del cronograma. Los docentes y auxiliares suelen cobrar entre el 4.º y 6.º día hábil del mes siguiente.

Para este mes en particular (Sueldos de Diciembre 2025): El cronograma arranca el martes 30 de diciembre para la Administración Central, pero el grueso de los empleados (como docentes y policías) terminará cobrando en los primeros días hábiles de enero de 2026 (del 2 al 8 de enero aproximadamente).

Medio Aguinaldo: Ya fue acreditado en las cuentas sueldo entre el 19 y el 21 de diciembre, según la terminación de DNI.