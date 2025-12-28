Atención Jubilados Docentes: Confirmaron fechas de cobro y cómo ver tu recibo IPS hoy

Si sos jubilado o pensionado del Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires, esta es la semana clave. Con el cierre del año 2025, las fechas de pago se adelantan y muchos docentes pasivos necesitan verificar urgentemente su liquidación para confirmar que el Aguinaldo (SAC) y los aumentos impactaron correctamente. A continuación, te detallamos el cronograma oficial confirmado para diciembre y el paso a paso para descargar tu recibo de haberes ahora mismo.

Cronograma de Pagos IPS: Diciembre 2025

El IPS ha confirmado el calendario de pagos para los haberes de diciembre. A diferencia de otros meses, el esquema se comprime en los últimos dos días hábiles antes de fin de año. Agendá tu fecha según la terminación de tu documento:

Lunes 29 de diciembre: Cobran Jubilaciones y Pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 .

Cobran Jubilaciones y Pensiones con DNI terminados en . Martes 30 de diciembre: Cobran Jubilaciones y Pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Dato Importante sobre el Aguinaldo: El medio aguinaldo (SAC proporcional) se acreditó previamente (alrededor del 22 de diciembre, o el sábado 20 para quienes cobran por Banco Provincia). Si aún no lo ves reflejado, es vital que ingreses a revisar tu recibo digital para descartar errores de liquidación.

El vencimiento para el cobro por ventanilla de estos haberes será el 23 de enero de 2026.

Guía Rápida: Cómo ver y descargar tu recibo de sueldo docente IPS

Muchos jubilados docentes siguen esperando que llegue el recibo en papel, pero la forma más rápida y segura de controlar tus ingresos (especialmente con los ítems de antigüedad y aumentos paritarios) es a través de la plataforma Mi IPS. Hacelo así:

Ingresá al sitio oficial ips.gba.gob.ar. Hacé clic en el botón “Mi IPS” (generalmente ubicado en la parte superior derecha). Accedé con tu CUIL/CUIT y tu Clave de Seguridad. Una vez dentro, buscá la pestaña “Recibos de Haberes”. Seleccioná el período “Diciembre 2025” (o “SAC 2025 2do Semestre” si figura separado). Hacé clic en descargar o imprimir.

¿Qué hago si olvidé mi clave?

Si no podés entrar, no te desesperes. En la misma pantalla de acceso tenés la opción de “Recuperar Contraseña”. Si el sistema falla (algo común en fechas de cobro por alta demanda), podés enviar un correo electrónico con tus datos a [email protected] para solicitar asistencia técnica.

¿Qué aumentos debo buscar en el recibo?

Para el sector docente, la movilidad jubilatoria en la Provincia de Buenos Aires está atada a las paritarias de los docentes en actividad. Al revisar tu recibo de diciembre, prestá atención a:

Código de Aguinaldo: Verificá que el monto corresponda al 50% de la mejor remuneración recibida en el segundo semestre (julio-diciembre).

Verificá que el monto corresponda al 50% de la mejor remuneración recibida en el segundo semestre (julio-diciembre). Actualización por Paritaria: Si hubo aumentos recientes para los docentes activos en noviembre/diciembre, estos deben reflejarse en tu haber bajo el concepto de movilidad habitual. Recordá que el IPS suele aplicar estos aumentos automáticamente, pero a veces puede haber un desfasaje de un mes dependiendo de cuándo se cerró el decreto provincial.

Revisar tu recibo hoy te permite realizar reclamos antes de que inicie la feria administrativa de enero. Si notás irregularidades en los montos, te recomendamos iniciar el reclamo vía web inmediatamente.