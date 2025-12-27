Paritaria Estatal Confirmada: Aumento y Bono de $50.000 para cerrar el año

En una jornada decisiva para el empleo público nacional, el Gobierno cerró este viernes la paritaria 2025 con una definición que divide las aguas en el frente gremial. Si sos trabajador del Estado, esto es lo que vas a ver reflejado en tu recibo de sueldo de diciembre y lo que tenés que saber sobre el conflicto que promete escalar en enero.

Paritaria Estatales: Los números finales de diciembre 2025

La negociación salarial para el último mes del año ha concluido con la firma de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio mayoritario que lidera Andrés Rodríguez. El acuerdo homologado establece dos puntos clave para tu bolsillo:

Aumento al básico: Se aplicará una suba del 2% sobre los salarios de diciembre.

Se aplicará una suba del sobre los salarios de diciembre. Bono de fin de año: Se otorgará una suma fija, no remunerativa, de $50.000.

Este incremento busca dar un cierre administrativo al ciclo paritario 2025, aunque el monto ha generado un fuerte rechazo en otros sectores sindicales que consideran la cifra insuficiente frente a la inflación acumulada.

ATE rechaza y advierte: “Es un regalo miserable”

La contracara del acuerdo es la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Su conducción nacional, encabezada por Rodolfo Aguiar, rechazó de plano la oferta gubernamental y no firmó el acta. La postura del gremio es contundente:

“Los estatales nunca nos hubiéramos imaginado un peor fin de año. El regalo para estas fiestas de parte del Gobierno fue una paritaria miserable y un bono que no alcanza ni para la sidra”, sentenció Aguiar.

El reclamo de ATE se fundamenta en una pérdida del poder adquisitivo que, según sus cálculos, supera el 42% desde el inicio de la actual gestión. Las exigencias del sindicato que quedaron fuera de la mesa de negociación incluían:

Un salario mínimo de $2.000.000 para el sector.

para el sector. Una suma fija de recomposición de $400.000.

Balance 2025: Un año de aumentos en “minicuotas”

Para entender el enojo de una parte del sector, hay que mirar la película completa del 2025. El Gobierno mantuvo una estrategia de actualizaciones mensuales muy acotadas, a menudo por debajo del índice de precios al consumidor. El esquema que consolidó UPCN y rechazó ATE a lo largo del año tuvo esta dinámica:

Enero a Marzo: Ajustes de entre el 1,2% y 1,5%.

Ajustes de entre el 1,2% y 1,5%. Mayo a Agosto: Pauta fija del 1,3% mensual con bonos escalonados ($45.000 bajando a $25.000).

Pauta fija del 1,3% mensual con bonos escalonados ($45.000 bajando a $25.000). Recta final (Septiembre – Noviembre): Micro-aumentos del 1,1% y 1,2% más bonos de $20.000.

Esta metodología de “goteo” salarial ha consolidado, según los analistas gremiales, una caída real del salario frente a la inflación anual, lo que explica la tensión actual.

¿Qué va a pasar en enero 2026?

Si bien el cobro de diciembre está asegurado con las nuevas cifras, el escenario para el comienzo de 2026 es complejo. ATE ya ha anticipado que el inicio de año será “altamente conflictivo”. Se esperan:

Medidas de fuerza: Asambleas y posibles paros en la administración pública nacional durante enero.

Asambleas y posibles paros en la administración pública nacional durante enero. Nueva convocatoria: La presión estará puesta en la primera reunión paritaria de 2026, donde los gremios buscarán romper el techo del 2% impuesto por el Ejecutivo.

Dato útil: Revisá tu liquidación de haberes en los primeros días de enero para confirmar que el bono de $50.000 figure como ítem separado y que el 2% impacte correctamente sobre tu básico y adicionales.