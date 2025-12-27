Bono para docentes Provincia de Buenos Aires: Qué pasa con el pago extra y las paritarias en diciembre 2025

En las últimas horas, la incertidumbre crece entre los docentes bonaerenses. Mientras otros sectores estatales ya tienen confirmados sus refuerzos económicos de fin de año, los trabajadores de la educación de la Provincia de Buenos Aires aguardan definiciones concretas por parte de la gestión de Axel Kicillof.

A fecha de hoy, 27 de diciembre, te contamos la situación real sobre el “bono”, el estado de las paritarias y cuándo vas a ver depositado tu sueldo.

¿Hay bono de fin de año para docentes bonaerenses?

Al día de la fecha, aún no hay un bono de fin de año confirmado oficialmente para los docentes bonaerenses dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la Provincia de Buenos Aires.

El pago de un bono a generado gran confusión entre los maestros y profesores en los últimos días. El motivo es que los trabajadores estatales nacionales sí acordaron el cobro de un plus de fin de año, pero es crucial entender que ese beneficio alcanza solo a la administración pública nacional y no se traslada automáticamente a los estatales bonaerenses.

A diferencia de años anteriores o de lo que ocurre en otras jurisdicciones, el Gobierno provincial no ha anunciado una suma fija extraordinaria (“bono navideño”) específica para el magisterio. La estrategia del Ejecutivo provincial se ha centrado en la negociación paritaria, la cual ha sufrido dilaciones clave en este cierre de año.

La situación de las paritarias

Los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET— han reclamado insistentemente una actualización salarial para no perder contra la inflación de los últimos meses.

Sin embargo, las noticias no son las esperadas:

El Gobierno provincial decidió patear la definición del aumento salarial para enero de 2026 .

. Esto significa que los sueldos de diciembre no vendrán con el aumento que los gremios esperaban cerrar antes de las fiestas.

que los gremios esperaban cerrar antes de las fiestas. La discusión se retomará en las primeras semanas de enero, donde se buscará aplicar un incremento retroactivo o compensatorio.3

“La prioridad es el salario básico y no las sumas en negro, pero la dilación en la oferta golpea el bolsillo en un mes sensible como diciembre”, señalan fuentes gremiales en off.

Fecha de cobro: ¿Cuándo se depositan los haberes de diciembre?

Es fundamental que agendes esta fecha, ya que el cronograma oficial suele diferir entre los distintos estamentos del estado provincial.

Según el cronograma habitual que maneja la Tesorería General de la Provincia, los docentes cobrarán sus haberes correspondientes al mes de diciembre en el quinto día hábil del mes siguiente.

Fecha de cobro estimada Docentes: Jueves 8 de enero de 2026.

El aguinaldo (SAC) ya debió haber sido acreditado antes de las fiestas, cumpliendo con la ley que estipula su pago antes del 22 de diciembre.

El contraste: Estatales Nacionales sí cobran bono

La bronca en las bases docentes aumenta al mirar lo que ocurre en la administración pública nacional. El Gobierno Nacional cerró recientemente una paritaria para los Estatales Nacionales que incluye:

Aumento salarial: Un 2% para diciembre (una cifra que ATE rechazó por insuficiente). Bono de Fin de Año: Una suma fija de $50.000 (cincuenta mil pesos).

Este bono de $50.000 para nacionales es por única vez y busca compensar mínimamente la pérdida de poder adquisitivo, algo que en la Provincia de Buenos Aires aún no se ha replicado para los maestros.

Otros sectores que reciben sumas extra en diciembre

Para que tengas el panorama completo, así cerraron el año otros grandes gremios y sectores en Argentina:

Sector Beneficio / Bono Diciembre 2025 Detalle Comercio (FAECYS) $100.000 (aprox.) Suma de dos bonos no remunerativos ($60k nuevo + $40k anterior). Supermercados $170.000 Bono extraordinario para grandes cadenas. Jubilados ANSES $70.000 Bono refuerzo habitual que se mantiene congelado. Estatales San Luis $450.000 Bono récord anunciado por la provincia puntana.

¿Qué podés esperar para enero?

Si sos docente bonaerense, tu atención debe estar puesta en la segunda semana de enero. Allí se definirá no solo el aumento que impactará en los sueldos de verano, sino también si el gobernador Kicillof decide implementar alguna suma compensatoria tardía ante la presión de los sindicatos y la falta de cierre paritario en diciembre.

Mantenete alerta a los comunicados oficiales de SUTEBA y FEB, ya que cualquier medida de fuerza o aceptación de propuesta se definirá en los próximos días.

