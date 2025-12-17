Banco Provincia lanzó promociones de fin de año y verano 2026: Cuotas sin interés, descuentos y beneficios con Cuenta DNI

Banco Provincia lanzó un amplio esquema de promociones de fin de año y verano 2026, con beneficios pensados para acompañar el aumento del consumo típico de diciembre y la temporada estival. Las propuestas abarcan compras con tarjetas de crédito, consumo digital, turismo, entretenimiento y ventajas exclusivas con Cuenta DNI, y se extienden desde las semanas previas a las fiestas hasta febrero de 2026.

Promociones con tarjetas de crédito para fin de año

El banco puso en marcha una serie de acciones especiales con cuotas sin interés y descuentos en comercios adheridos, tanto online como presenciales, en fechas clave de diciembre.

  • Provincia Compras: del 16 al 19 de diciembre, 18 cuotas sin interés y descuentos exclusivos en productos seleccionados pagando con tarjetas de crédito del Banco Provincia.
  • Decathlon: hasta 3 cuotas sin interés todos los días, desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026, con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por la entidad.

Descuentos especiales en indumentaria y consumo masivo

Durante diciembre, el esquema incluye promociones puntuales en marcas reconocidas, combinando ahorro directo y financiación.

  • Farmacity, Simplicity y Get the Look: 19 y 20 de diciembre, 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard. Tope de reintegro: $10.000.
  • Especial Navidad y Reyes: 20% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, farmacias y librerías. Vigente del 20 al 23 de diciembre por Navidad y el 5 de enero de 2026 por Reyes.

Beneficios para vacaciones y temporada de verano

Las promociones también alcanzan a sectores vinculados al turismo y al descanso, con planes de financiación extendidos durante toda la temporada.

  • Hoteles y alojamientos: hasta 6 cuotas sin interés en ventas presenciales, online y telefónicas.
  • Balnearios: hasta 6 cuotas sin interés en establecimientos adheridos.
  • Automotor y gomerías: hasta 6 cuotas sin interés en comercios participantes.

Entretenimiento y espectáculos

Para quienes planifican salidas durante el verano, Banco Provincia ofrece ahorros y financiación en eventos culturales.

  • 25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción.
  • Hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales.

Cuenta DNI y beneficios habituales

El esquema se complementa con las promociones vigentes de Cuenta DNI, que continúan activas durante diciembre y el verano.

  • Descuentos en comercios de barrio.
  • Beneficios en supermercados y ferias.
  • Promociones turísticas y acceso a eventos gratuitos.

De esta manera, Banco Provincia consolida una propuesta integral que combina consumo cotidiano, compras digitales y opciones para disfrutar el verano, con alternativas de ahorro y financiación para distintos perfiles de usuarios.

