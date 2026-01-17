Imputaron al padre de Bastián Jerez por lesiones culposas tras el choque en La Frontera de Pinamar

Francisco Díaz
portada papa bastian

La Justicia imputó al padre de Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado en grave estado, por el delito de lesiones culposas a raíz del choque ocurrido en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar. La imputación se basa en que el menor no llevaba colocado el cinturón de seguridad al momento del impacto.

Por el mismo delito también fueron imputados los conductores de los dos vehículos involucrados en el siniestro: una camioneta Volkswagen Amarok y el UTV en el que viajaba el niño junto a su familia.

Las imputaciones fueron notificadas este viernes, mientras continúan los peritajes judiciales sobre ambos rodados, que permanecen secuestrados con el objetivo de determinar la mecánica del choque y las eventuales responsabilidades de cada una de las partes.

La defensa de Maximiliano Jerez, padre del menor, quedó a cargo del abogado Matías Morla, quien viajará en las próximas horas a Dolores para presentarse formalmente en el expediente, ya que Pinamar corresponde a dicho Departamento Judicial, y acompañar a su cliente. En tanto, la querella que impulsará el resto de la familia será patrocinada por el abogado Guillermo Schmidt.

Bastián permanece internado desde hace varios días con múltiples fracturas de cráneo, producto del violento impacto. Tras el choque, fue su propio padre quien lo trasladó en brazos hasta una posta del Operativo de Prevención que se desarrollaba a escasos metros del lugar del hecho, desde donde se activó el protocolo de emergencia médica.

En paralelo, en las últimas horas se conoció un comunicado público de Manuel Molinari, el empresario de Junín que conducía la camioneta Amarok involucrada en el accidente. A través de su cuenta de Instagram, agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió respeto ante la delicada situación.

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, expresó. Además, remarcó: “Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”.

El mensaje concluyó con una frase que tomó relevancia en el marco de la causa judicial: “Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas”.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia bonaerense, mientras se aguardan los resultados técnicos que permitirán reconstruir con precisión cómo se produjo el accidente.

Más leídas