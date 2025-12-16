El Banco Provincia presentó sus promociones para Navidad, Reyes y la temporada de verano

El Banco de la Provincia de Buenos Aires anunció el lanzamiento de sus promociones para Navidad, Reyes y la temporada de verano, que incluyen descuentos y facilidades de pago en diversos rubros. Esta iniciativa busca ofrecer a los usuarios oportunidades para ahorrar durante las celebraciones de fin de año.

Descuentos y facilidades en las festividades

La especial de Navidad y Reyes consiste en un 20% de ahorro sin tope de reintegro y la opción de hasta 4 cuotas sin interés en comercios de indumentaria, jugueterías, farmacias y librerías. Esta promoción estará vigente del 20 al 23 de diciembre para las compras navideñas y el 5 de enero de 2026 para Reyes.

En el rubro de hoteles y alojamientos, se ofrecerán hasta 6 cuotas sin interés para compras realizadas de forma presencial, online y telefónica.

Los interesados en adquirir autos y gomerías podrán acceder a hasta 6 cuotas sin interés en los comercios que se sumen a esta campaña. Asimismo, se aplicarán condiciones similares para las transacciones en balnearios.

Oportunidades en el portal Provincia Compras

Durante el 16 al 19 de diciembre, el portal de Provincia Compras ofrecerá la posibilidad de financiar compras en 18 cuotas sin interés y descuentos exclusivos en una selección de productos. Esta modalidad aplica para quienes utilicen tarjetas de crédito emitidas por la entidad bancaria.

Entre los productos destacados para las festividades, hay:

Piletas

Bicicletas

Celulares

Smart Tv

Consolas de juegos

Promociones en comercios adheridos

Desde el 15 de diciembre de 2025 a fines de febrero de 2026, los usuarios podrán utilizar sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el banco para obtener hasta 3 cuotas sin interés en Decathlon, con opciones de financiamiento disponibles todos los días.

En Farmacity, Simplicity y Get the Look, los días 19 y 20 de diciembre, se ofrecerá un 10% de descuento y la posibilidad de hasta 3 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $10.000.

En el ámbito del entretenimiento, los usuarios accederán a un 25% de ahorro con un tope de reintegro de $10.000 por transacción y la opción de hasta 4 cuotas sin interés en eventos como conciertos y espectáculos teatrales.

Beneficios adicionales para la comunidad

El banco también continuará con los descuentos habituales en comercios de barrio, supermercados y ferias, además de implementar beneficios especiales para la temporada en zonas turísticas. Esto incluye eventos gratuitos organizados para usuarios de Cuenta DNI.