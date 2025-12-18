¿Mesa adentro o afuera? El primer pronóstico detallado para la Nochebuena y el alerta del SMN

Faltan muy pocos días para el brindis de las 12 y la pregunta que se repite en cada familia argentina ya tiene una respuesta más clara: ¿armamos la mesa en el patio o nos quedamos bajo techo? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los principales modelos climáticos ya perfilan cómo estará el clima este 24 y 25 de diciembre de 2025.

A diferencia de años anteriores donde la incertidumbre reinaba hasta último momento, el panorama para esta Nochebuena muestra una Argentina dividida en bloques climáticos, con una Provincia de Buenos Aires que presentará distintos escenarios según la región.

Provincia de Buenos Aires: El pronóstico región por región

La situación en territorio bonaerense no será uniforme. Mientras algunos sufrirán calor intenso, otros disfrutarán de la brisa marina. Aquí el detalle:

AMBA y Conurbano: Calor húmedo

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, las noticias son mayormente buenas pero requieren atención. Se espera una Nochebuena calurosa, con máximas de 33°C. ¿Mesa afuera? Sí. La probabilidad de lluvias es baja para la hora de la cena, aunque el ambiente estará pesado y húmedo. Hacia la madrugada del 25 aumenta la nubosidad, por lo que se sugiere tener un plan B bajo techo por si alguna tormenta aislada se adelanta.

La Costa Atlántica: Mesa afuera con abrigo

Quienes pasen las fiestas en Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell o el Partido de la Costa tendrán una noche estable. La temperatura será agradable (alrededor de 20°C a la medianoche), pero el viento del noreste podría ser protagonista. Se recomienda armar la mesa afuera pero al resguardo del viento, y tener a mano algún abrigo liviano.

Interior Bonaerense (Centro y Oeste): El horno

Localidades como Junín, 9 de Julio, Olavarría y la zona de la Cuenca del Salado tendrán las temperaturas más altas de la provincia. Se espera una jornada de mucho calor (máximas de 34°C) y una noche estrellada ideal para mesa afuera sin dudarlo, aprovechando el descenso térmico nocturno.

Zona Serrana (Tandil y la Ventana): Noche fresca

En las sierras, el clima será óptimo pero con una marcada amplitud térmica. Tras un día de calor, la noche refrescará rápidamente. Es “mesa afuera”, pero garantizando abrigo para los comensales, ya que la temperatura puede bajar más que en el resto de la provincia.

Córdoba y Región Centro: Calor garantizado

En el resto de la región central (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa), el equipo de “mesa afuera” gana por goleada. Se espera una noche con buen tiempo pero temperaturas elevadas. El termómetro no dará tregua, manteniéndose por encima de los 25°C incluso a la medianoche.

Recomendación: Mucho hielo, ventiladores preparados y ropa liviana. El riesgo de lluvia es prácticamente nulo.

Alerta en el NOA y Cuyo: ¿Dónde lloverá?

Aquí es donde el mapa se tiñe de gris. El SMN advierte sobre la formación de un frente de inestabilidad que afectará la franja oeste del país.

Para las provincias del Noroeste (Jujuy, Salta, Tucumán) y la región de Cuyo (especialmente San Luis y zonas de Mendoza), la recomendación es Mesa Adentro. Hay una alta probabilidad (entre 30% y 50%) de chaparrones y tormentas eléctricas que podrían desarrollarse justo durante la tarde-noche del 24.

Patagonia: Fresco y ventoso

El sur argentino tendrá su propia lógica. Quienes pasen las fiestas en la Patagonia, especialmente en Tierra del Fuego y Santa Cruz, deberán abrigarse. En el norte patagónico (Río Negro y Neuquén), el viento será el protagonista, con ráfagas que podrían molestar la cena al aire libre, sugiriendo que la mesa adentro es la opción más confortable.

Resumen rápido: ¿Qué hago?

Buenos Aires (Interior/AMBA): Mesa afuera (Caluroso).

Mesa afuera (Caluroso). Costa Atlántica: Mesa afuera (Ventoso/Fresco).

Mesa afuera (Ventoso/Fresco). Córdoba / Santa Fe: Mesa afuera (Muy caluroso).

Mesa afuera (Muy caluroso). Mendoza / NOA: Mesa adentro (Riesgo de tormentas).

Mesa adentro (Riesgo de tormentas). Sur Patagónico: Mesa adentro (Frío).

Recomendaciones finales del SMN

Más allá del clima, recordá que las altas temperaturas en gran parte del país exigen cuidados extra:

Hidratación: Mantené el agua fresca siempre disponible, especialmente para niños y adultos mayores. Mascotas: Si hay tormentas eléctricas (en zona Cuyo/NOA) o pirotecnia, asegurate de que tengan un lugar seguro. Seguridad alimentaria: Con temperaturas superiores a los 30°C en Buenos Aires y el Centro, no dejes la comida con mayonesa o crema fuera de la heladera mucho tiempo antes de servir.

Este pronóstico se basa en los datos disponibles al 18 de diciembre de 2025. Sugerimos revisar las actualizaciones a corto plazo del SMN el mismo día 24.