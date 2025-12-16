El Gobierno decretó asueto administrativo para estatales el 24 y 31 de diciembre

El cierre del año suele traer definiciones clave para la organización del Estado y el funcionamiento de distintos organismos públicos. En ese contexto, una reciente decisión del Gobierno nacional vuelve a poner el foco en cómo se organizarán las actividades administrativas durante las fechas festivas y qué impacto tendrá en los trabajadores y en la atención a la ciudadanía.

El Gobierno nacional oficializó el asueto administrativo de fin de año

El Poder Ejecutivo Nacional dispuso asueto para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025, según lo establecido en el Decreto 883/2025, publicado en el Boletín Oficial.

La medida lleva la firma del presidente Javier Milei y alcanza a los trabajadores y trabajadoras de los organismos que integran la administración centralizada y descentralizada del Estado nacional, quienes no deberán concurrir a sus puestos laborales en las vísperas de Navidad y Año Nuevo.

A qué organismos alcanza la medida

El decreto establece que el asueto se aplicará de manera general en el ámbito del Estado nacional, lo que incluye:

Ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo

Organismos descentralizados

Entes autárquicos dependientes del Estado nacional

Dependencias administrativas de alcance federal

La norma entra en vigencia a partir de su publicación y tiene como objetivo facilitar la organización administrativa durante las celebraciones de fin de año.

Asueto administrativo: a quiénes no afecta

El texto oficial aclara que la disposición no es de aplicación universal. En ese sentido, el asueto no alcanza a:

Entidades bancarias

Empresas y entidades financieras

Instituciones alcanzadas por la Ley de Entidades Financieras

Esto implica que los bancos y el sistema financiero mantendrán su esquema de funcionamiento habitual, salvo que dispongan medidas propias.

Servicios esenciales y guardias mínimas

Uno de los puntos centrales del decreto es la continuidad de los servicios esenciales. Según se detalla en los considerandos, cada jurisdicción deberá definir el personal que cumplirá guardias mínimas obligatorias.

Estas guardias tienen como finalidad garantizar el normal funcionamiento de áreas consideradas críticas, entre ellas:

Salud

Seguridad

Atención ciudadana

Servicios indispensables para la población

Los responsables de cada organismo serán quienes determinen la cantidad y modalidad del personal afectado a estas tareas, asegurando que no se interrumpan las prestaciones básicas.

El fundamento legal de la decisión

La medida se apoya en las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para organizar el funcionamiento de la administración pública, especialmente en períodos donde la actividad general se reduce por motivos festivos.

El decreto remarca que, aun en jornadas de asueto, el Estado debe garantizar la continuidad de las prestaciones indispensables, motivo por el cual se refuerza el esquema de guardias en sectores estratégicos.

Expectativa por una posible adhesión en la Provincia y municipios

Tras la oficialización del asueto a nivel nacional, ahora se espera que la Provincia de Buenos Aires y distintos municipios, evalúen la posibilidad de adherir a una medida similar.

En años anteriores, tanto el gobierno provincial como varias administraciones locales optaron por replicar este tipo de disposiciones, aunque cada jurisdicción define su alcance y condiciones de manera autónoma.