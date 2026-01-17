Golpe al bolsillo: rige un nuevo aumento de la VTV en Provincia de Buenos Aires

Los conductores de la Provincia de Buenos Aires se encontraron este fin de semana con una noticia que impacta directamente en la economía familiar. Desde el viernes 16 de enero de 2026, realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) es considerablemente más caro. El Ministerio de Transporte bonaerense oficializó un incremento del 21,8% en todas las categorías, elevando la tarifa básica para automóviles particulares a casi 100 mil pesos.

Este ajuste, que ya entró en vigencia en todas las plantas verificadoras del territorio bonaerense, responde a la actualización automática de costos vinculada a los acuerdos salariales del sector mecánico. A continuación, te detallamos el cuadro tarifario actualizado, quiénes mantienen la exención de pago y qué documentación necesitás para evitar multas.

Nuevo cuadro tarifario: ¿Cuánto cuesta la VTV en enero 2026?

Con la aplicación de la Resolución N° 369/2025, los valores se han disparado respecto al último ajuste de mediados del año pasado. El costo para un auto estándar, que hasta el jueves rondaba los $79.600, ha sufrido un salto significativo. Así quedaron los precios finales con IVA incluido para cada tipo de vehículo:

Motos: $38.801,03

$38.801,03 Vehículos livianos (hasta 2.500 kg): $97.057,65

$97.057,65 Vehículos pesados (más de 2.500 kg): $174.604,64

$174.604,64 Remolques y acoplados livianos: $58.201,54

$58.201,54 Remolques y acoplados pesados: $87.302,33

Es importante destacar que estos valores son uniformes para toda la Provincia, a diferencia de lo que ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde las tarifas y los plazos de renovación tienen un esquema diferente.

¿Por qué aumentó tanto el trámite?

El incremento no es arbitrario. Según explican desde la cartera de Transporte, el costo de la VTV en la Provincia está atado por contrato al salario de los trabajadores del sector. Específicamente, el valor de la tarifa básica debe equivaler al 7% del salario básico de un operario de “Categoría 1” del convenio colectivo de trabajo de SMATA.

Por lo tanto, cada vez que el sindicato de mecánicos cierra una nueva paritaria para recomponer los sueldos de los trabajadores de las plantas verificadoras (agrupadas en la cámara CAVEA), el costo del trámite para los usuarios se ajusta proporcionalmente. Este mecanismo indexado explica por qué los aumentos son frecuentes y acompañan la inflación.

Quiénes pueden realizar la VTV gratis

A pesar del aumento, se mantienen vigentes las exenciones para ciertos grupos vulnerables. No deberán abonar la tarifa, aunque sí realizar el trámite obligatorio, los siguientes casos:

Jubilados y pensionados: Que perciban el haber mínimo jubilatorio y sean titulares del vehículo.

Que perciban el haber mínimo jubilatorio y sean titulares del vehículo. Personas con discapacidad: Que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. Este beneficio aplica a un solo vehículo por año.

Que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. Este beneficio aplica a un solo vehículo por año. Vehículos de uso municipal y Bomberos: Están exentos del pago.

Evitá estafas: cuál es la única web oficial

Con la actualización de precios, también han resurgido las estafas digitales con sitios web falsos que cobran turnos o piden datos bancarios. Es fundamental recordar que el único sitio habilitado para solicitar turnos es vtv.gba.gob.ar.

El sistema solicita crear un usuario personal donde podrás gestionar tus vehículos, ver el historial de verificaciones y, lo más importante, el pago del trámite se realiza únicamente en la planta verificadora el día del turno, no por internet (salvo pagos voluntarios previos en medios oficiales, pero nunca por WhatsApp o links sospechosos).

Multas y requisitos para circular

Circular con la VTV vencida o sin la oblea reglamentaria es motivo de multas que superan ampliamente el costo del trámite, además de la posible retención de la licencia de conducir. Para realizar la verificación, recordá llevar:

Cédula Verde o Azul (si corresponde).

DNI del conductor.

Licencia de Conducir vigente.

Seguro del vehículo al día.

Constancia de pago (si abonaste previamente).

Si tu oblea vence este mes, se recomienda sacar turno con anticipación, ya que la demanda suele aumentar tras los anuncios de cambios tarifarios.