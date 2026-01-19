Fotomultas en Provincia de Buenos Aires: el detalle técnico en el acta que puede anular el pago (y pocos revisan)

Enero y febrero son los meses críticos para los conductores bonaerenses. Tras el movimiento turístico hacia la Costa Atlántica, comienzan a llegar las notificaciones de infracciones de tránsito, mayormente por exceso de velocidad detectado por cinemómetros (radares). Con la actualización del valor de la nafta, que regula el precio de las Unidades Fijas (UF), una multa “común” puede comprometer seriamente la economía familiar.

Ante la amenaza de perder el descuento por pago voluntario (generalmente del 50%), la reacción inmediata de la mayoría es pagar. Sin embargo, expertos en seguridad vial y derecho administrativo alertan sobre un comportamiento habitual del Estado: la emisión automatizada de actas que no cumplen con los requisitos legales básicos establecidos en la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y la Ley Provincial 13.927.

Existe un detalle específico impreso en la “foto” de la multa que, si no está correcto, vuelve al acta totalmente nula, sin importar si efectivamente ibas a mayor velocidad de la permitida.

El detalle clave: la fecha de calibración del radar

Para que una fotomulta sea legal en la Provincia de Buenos Aires, no alcanza con la foto del vehículo y la patente. El dispositivo que tomó la imagen debe estar homologado y calibrado por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial).

El detalle que pocos revisan es la fecha de la última calibración, que debe figurar obligatoriamente impresa en el acta de infracción.

La regla: Los cinemómetros deben calibrarse cada 12 meses (o cada 6 meses en ciertos dispositivos antiguos o móviles, aunque el estándar general es anual).

Los cinemómetros deben calibrarse cada 12 meses (o cada 6 meses en ciertos dispositivos antiguos o móviles, aunque el estándar general es anual). El error: Muchas veces, los municipios o la Provincia utilizan radares cuya calibración venció hace semanas o meses. O, peor aún, el acta no muestra el número de serie del radar ni la fecha de vencimiento de su verificación primitiva.

Si al recibir la notificación observás que la fecha de verificación del INTI tiene más de un año de antigüedad respecto al día de la infracción, o si ese dato está ilegible o ausente, tenés derecho a exigir la nulidad de la causa. Un radar no calibrado no ofrece certeza técnica (“fehaciencia”) sobre la velocidad medida.

Otros vicios de forma que anulan el acta

Además de la calibración del INTI, existen otros elementos formales que, si faltan, hacen que la multa sea desestimada por los Juzgados de Faltas si presentás el descargo correspondiente. No se trata de negar la infracción, sino de marcar la ilegalidad del procedimiento sancionatorio.

Revisá tu notificación buscando estas fallas:

Falta de datos del municipio: Debe figurar claramente el municipio donde se realizó el acta y la autoridad de constatación. Ubicación imprecisa: Si la multa dice “Ruta 2 km 300” pero no aclara el sentido de circulación o las coordenadas exactas, es causal de nulidad por indefensión (no podés saber si realmente estabas ahí o si había cartelería). La foto “negra”: Si la imagen es nocturna y solo se ve la patente brillante pero no se distingue el entorno ni el auto, el acta puede ser cuestionada. La ley exige que el vehículo sea identificable.

Cuándo es válida y cuándo es nula una fotomulta

Para simplificar la revisión de tu infracción, podés guiarte por la siguiente tabla comparativa antes de decidir si pagás o iniciás el trámite de defensa:

Elemento en el Acta Situación Válida (Pagar o Discutir Fondo) Situación Nula (Reclamar Vicio de Forma) Identificación del Radar Marca, modelo y N° de serie visibles. Datos ausentes o ilegibles. Calibración INTI Fecha de vencimiento posterior al día de la multa. Fecha de vencimiento anterior al día de la multa o campo vacío. Notificación Recibida dentro de los 60 días hábiles. Recibida meses después del hecho (prescripción de la notificación). Imagen del vehículo Clara, se ve el auto y el entorno. Oscura, borrosa o recortada (solo se ve la chapa patente).

Cómo hacer el descargo sin moverte de tu casa

Si detectaste que tu multa tiene el vencimiento del INTI expirado o carece de los datos técnicos obligatorios, no hace falta que viajes hasta el juzgado de faltas del lugar de la infracción (algo común si te multaron camino a Mar del Plata y vivís en el Conurbano).

La Provincia de Buenos Aires habilitó el sistema de Infracciones BA (infraccionesba.gba.gob.ar). Desde allí podés:

Consultar las infracciones por dominio o DNI. Identificar el Juzgado competente. Ingresar al botón de “Presentar Descargo”.

Allí deberás redactar un texto simple alegando el “vicio de forma”. Podés usar una fórmula como: “Niego la infracción. El acta carece de los requisitos legales de validez estipulados en la Ley 13.927, dado que el cinemómetro utilizado no cuenta con la certificación de calibración vigente del INTI al momento del hecho, tal como se observa en la propia imagen notificada”.

Atención al Domicilio Vial Electrónico

Un punto final crucial para este 2026: el Ministerio de Transporte bonaerense avanza con la notificación digital. Si tenés usuario en Mi Argentina o en la web de infracciones provinciales, se considera que fuiste notificado legalmente el día que la multa ingresó a tu ventanilla digital, aunque no hayas abierto el correo.

Chequeá tu Domicilio Vial Electrónico regularmente. Si la multa llegó allí en tiempo y forma, y el radar tiene los papeles al día, el descuento por pago voluntario suele ser la opción más inteligente financiera. Pero si el radar estaba vencido, tenés la ley de tu lado para no pagar ni un peso.