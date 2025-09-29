Flow Atención al Cliente: Teléfono, WhatsApp y todas las opciones para comunicarte rápido

¿Necesitás resolver un problema con tu servicio de internet, TV o línea móvil? Flow (ahora parte de Personal Flow) ha consolidado sus canales de atención para que no pierdas tiempo. De la autogestión en la app a los números telefónicos clave, acá te contamos todas las opciones vigentes y optimizadas para contactarte con el soporte en 2025.

1. La autogestión: Tu solución más rápida con la app Mi Personal Flow

En 2025, la forma más eficiente de gestionar casi cualquier trámite es a través de la aplicación oficial. Si tenés una consulta simple, un problema de facturación o un inconveniente técnico leve, no te compliques: usá la app.

¿Qué podés resolver al toque desde la app o web de Mi Personal Flow?

Facturación: Consultar y descargar la factura más reciente, pagar servicios atrasados, adherirte al débito automático o cambiar el medio de pago.

Consultar y descargar la factura más reciente, pagar servicios atrasados, adherirte al débito automático o cambiar el medio de pago. Soporte Técnico Simplificado: Reiniciar tu módem a distancia, recibir diagnósticos automáticos de fallas de conexión y gestionar el pedido de visita técnica.

Reiniciar tu módem a distancia, recibir diagnósticos automáticos de fallas de conexión y gestionar el pedido de visita técnica. Trámites: Cambiar el plan contratado, modificar datos personales o solicitar la baja de servicios adicionales (como packs premium de TV).

Cambiar el plan contratado, modificar datos personales o solicitar la baja de servicios adicionales (como packs premium de TV). Línea Móvil: Controlar el consumo de datos y minutos de tu línea Personal asociada a Flow.

Tip: Asegurate de tener instalada la app Mi Personal Flow (buscala en la App Store o Google Play). Es el centro de mando de todos tus servicios y la vía más rápida para ahorrarte la llamada.

2. Teléfonos de contacto: Llamá y hablá con un representante

Si necesitás hablar con una persona por un reclamo complejo, una baja o una gestión que requiere intervención humana directa, Personal Flow mantiene sus líneas gratuitas activas. Recordá que todos los servicios se atienden bajo la marca unificada Personal Flow.

Tipo de Consulta Número de Teléfono (Gratuito) Llamando Desde… Internet, TV y Telefonía Fija 0800 555 3569 Cualquier teléfono Línea Móvil Personal 0800 444 0800 Cualquier teléfono Soporte Técnico 24hs 0800 888 0114 Cualquier teléfono Desde tu Personal Móvil *111 Tu línea Personal

Para reclamos técnicos: El 0800 888 0114 es tu línea directa. Si llamás por una interrupción del servicio, el sistema te pedirá identificar tu número de cliente o DNI para acelerar la gestión.

3. Contacto digital: El WhatsApp optimizado 2025

El canal de WhatsApp sigue siendo uno de los más usados, pero es importante que sepas cómo funciona para no frustrarte. La atención comienza con un chatbot inteligente que resuelve la mayoría de las consultas operativas.

WhatsApp Personal Flow

El número oficial para atención es el mismo, pero el sistema es más robusto:

Atención al Cliente (General): +54 9 11 2622 2222

Tip para hablar con un humano: Cuando el bot te atienda, si no resuelve tu problema, escribí directamente “quiero hablar con un asesor” o “necesito un representante”. El sistema detectará la necesidad y te pondrá en la cola de espera para atención personalizada.

Redes Sociales y E-mail

Podés usar estos canales si preferís dejar un registro o si la atención telefónica está demorada.

X (antes Twitter): @PersonalFlowAyuda (ideal para reclamos públicos que necesitan rápida visibilidad).

@PersonalFlowAyuda (ideal para reclamos públicos que necesitan rápida visibilidad). Facebook: Personal Argentina (usá el inbox o mensaje privado).

Personal Argentina (usá el inbox o mensaje privado). E-mail de Atención: [email protected] (usalo para adjuntar documentación o hacer gestiones menos urgentes).

4. Atención presencial en Sucursales y Centros de Experiencia

Si preferís la atención cara a cara, aún podés acercarte a un Centro de Experiencia Personal Flow.

Antes de ir, es fundamental que revises en el sitio web de Personal Flow la ubicación exacta, el horario actualizado y, lo más importante, si la sucursal que te queda cómoda requiere turno previo online. Muchos trámites solo se realizan con turno pre-agendado para evitar aglomeraciones y esperas.