banner ad

Finalmente confirman el traslado del feriado del 12 de octubre al viernes 10

Francisco Díaz
feriado 10

El Gobierno nacional resolvió oficialmente que el feriado correspondiente al domingo 12 de octubre, en conmemoración del Día de la Raza, sea trasladado al viernes 10 de octubre, generando así un nuevo fin de semana largo turístico de tres días en todo el país.

Espacio Publicitario

En un principio, había trascendido que la fecha podría correrse al lunes 13, sin embargo, fuentes oficiales confirmaron en la mañana de este viernes que finalmente se optó por adelantar el feriado al viernes, favoreciendo el movimiento turístico y la planificación de actividades culturales.

Agosto cierra con clima primaveral: ¿Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa?
Mirá también:

Agosto cierra con clima primaveral: ¿Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa?

La medida será formalizada en los próximos días a través de una resolución de la Jefatura de Gabinete, que ya fue comunicada a las áreas gubernamentales de turismo a nivel provincial y municipal.

Espacio Publicitario

Desde el Gobierno bonaerense celebraron la decisión. “El Gobierno nacional finalmente estableció que el feriado del 12 de octubre se traslade al 10 de octubre. Una gran noticia para el turismo, la cultura y la economía de la Provincia de Buenos Aires, expresó la secretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, a través de sus redes sociales.

Chocó un camión con ganado, una joven bajó a ayudar y fue embestida por un toro
Mirá también:

Chocó un camión con ganado, una joven bajó a ayudar y fue embestida por un toro
ETIQUETAS
Compartir este artículo
jubilados beneficio bna anses
Banco Nación y ANSES lanzan nuevo beneficio exclusivo para jubilados y pensionados
Anses
En septiembre habrá una espectacular Luna de Sangre que se podrá ver durante una hora
Sociedad
Quini ganador 6
Quini 6: este miércoles se sorteó más de $4.400 millones y hay nuevos millonarios
Provincia Sociedad
feriados
Cambios en la ley de feriados: ¿Se viene un finde largo en octubre?
Nacionales
El Gobierno aumenta el recargo del gas al 6,8% para financiar subsidios a zonas frías
El Gobierno aumenta la tarifa de gas un 6,8% para financiar subsidios a zonas frías
Nacionales
agradavle on sol
Jueves soleado, pero con algunas nubes a la espera de la Tormenta de Santa Rosa
Provincia
800390 ra c3 bal 20barboza
Murió Raúl Barboza: el adiós al embajador del chamamé en el mundo
Sociedad

Más leídas