Finalmente confirman el traslado del feriado del 12 de octubre al viernes 10

El Gobierno nacional resolvió oficialmente que el feriado correspondiente al domingo 12 de octubre, en conmemoración del Día de la Raza, sea trasladado al viernes 10 de octubre, generando así un nuevo fin de semana largo turístico de tres días en todo el país.

En un principio, había trascendido que la fecha podría correrse al lunes 13, sin embargo, fuentes oficiales confirmaron en la mañana de este viernes que finalmente se optó por adelantar el feriado al viernes, favoreciendo el movimiento turístico y la planificación de actividades culturales.

La medida será formalizada en los próximos días a través de una resolución de la Jefatura de Gabinete, que ya fue comunicada a las áreas gubernamentales de turismo a nivel provincial y municipal.

Desde el Gobierno bonaerense celebraron la decisión. “El Gobierno nacional finalmente estableció que el feriado del 12 de octubre se traslade al 10 de octubre. Una gran noticia para el turismo, la cultura y la economía de la Provincia de Buenos Aires”, expresó la secretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, a través de sus redes sociales.