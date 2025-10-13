Fin del ciclo lectivo 2025: Cuándo terminan las clases en cada provincia

La cuenta regresiva ya empezó. Con el último trimestre en marcha, la pregunta que se hacen miles de familias en toda Argentina es: ¿cuándo empiezan las vacaciones de verano?

El Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación (CFE) establecieron como objetivo para el Ciclo Lectivo 2025 la necesidad de cumplir con un mínimo de 190 días de clases. Esta meta, que busca garantizar una trayectoria educativa sólida para los estudiantes, provoca que el cierre del ciclo lectivo se reparta entre mediados y finales de diciembre, dependiendo de cada jurisdicción.

Te armamos un calendario claro para que sepas cuándo es el último día de clases en tu provincia y puedas empezar a planificar las merecidas vacaciones.

Los primeros en salir: las vacaciones arrancan el 12 de diciembre

Para algunas provincias, el fin de clases llega incluso antes de la quincena de diciembre. Estas son las jurisdicciones que primero darán el “adiós al aula” y que marcan la largada de la temporada de verano:

Catamarca: 12 de diciembre

12 de diciembre Jujuy: 12 de diciembre

12 de diciembre Santa Fe: 12 de diciembre

El pelotón mayoritario: clases hasta el 19 de diciembre

La gran mayoría de las provincias argentinas coinciden en la misma fecha de finalización, concentrando el último día de clases el viernes 19 de diciembre. Si vivís en alguna de estas jurisdicciones, tenés que agendar ese día como el inicio oficial de tu receso:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): 19 de diciembre

19 de diciembre Chaco: 19 de diciembre

19 de diciembre Chubut: 19 de diciembre

19 de diciembre Córdoba: 19 de diciembre

19 de diciembre Corrientes: 19 de diciembre

19 de diciembre Entre Ríos: 19 de diciembre

19 de diciembre Formosa: 19 de diciembre

19 de diciembre La Rioja: 19 de diciembre

19 de diciembre Mendoza: 19 de diciembre

19 de diciembre Neuquén: 19 de diciembre

19 de diciembre Río Negro: 19 de diciembre

19 de diciembre San Juan: 19 de diciembre

19 de diciembre San Luis: 19 de diciembre

19 de diciembre Santiago del Estero: 19 de diciembre

19 de diciembre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 19 de diciembre

19 de diciembre Tucumán: 19 de diciembre

Las que se acercan a navidad: el 22 de diciembre

Un grupo de provincias decidió extender un poco más el calendario escolar para cumplir con el número de días lectivos y cerrarán las puertas de las escuelas justo antes de la víspera de Navidad:

Provincia de Buenos Aires: 22 de diciembre

22 de diciembre Misiones: 22 de diciembre

22 de diciembre Salta: 22 de diciembre

Los últimos en el aula: clases hasta fines de diciembre

Hay dos jurisdicciones que tienen un calendario extendido y son las últimas en despedir a sus alumnos. Esto se debe a que, en muchos casos, el inicio del ciclo lectivo fue más tardío o tienen una organización interna diferente para las jornadas de intensificación de saberes:

Santa Cruz: 18 de diciembre (un día antes que el grueso del país)

18 de diciembre (un día antes que el grueso del país) La Pampa: 26 de diciembre (el cierre más tardío de todo el país)

Tabla resumen: Cuándo terminan las clases 2025

Fecha de Finalización Jurisdicciones 12 de diciembre Catamarca, Jujuy, Santa Fe 18 de diciembre Santa Cruz 19 de diciembre CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán 22 de diciembre Buenos Aires, Misiones, Salta 26 de diciembre La Pampa

Importante: Si tenés hijos en Secundaria (o en otros niveles con materias pendientes), es fundamental que consultes el calendario oficial de tu provincia para las fechas de Evaluación y Recuperación, ya que la actividad docente y administrativa suele extenderse unos días más de la fecha de cierre de clases regular.

Con el calendario 2025 ya definido, solo te queda planear cómo vas a aprovechar ese tiempo de descanso.