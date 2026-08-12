Fiesta nacional del chocolate 2026: fechas, horarios y todas las actividades con entrada gratuita

Si estás buscando un destino dulce y entretenido para aprovechar los próximos días de descanso, ya se confirmó el cronograma oficial de uno de los eventos gastronómicos más tradicionales del país.

Del 15 al 17 de agosto de 2026, se llevará a cabo una nueva edición de ChocoGesell, la Fiesta Nacional del Chocolate, con entrada libre y gratuita para toda la familia.

Ubicación y horarios de apertura del predio

La festividad tendrá lugar en un entorno natural ideal para disfrutar durante las tardes de invierno:

Sede del evento: se desarrollará en el Bosque Fundacional , ubicado en la intersección de Alameda 202 y Avenida Buenos Aires .

se desarrollará en el , ubicado en la intersección de . Horario de atención: el predio abrirá sus puertas al público de 11:00 a 19:00 horas durante las tres jornadas.

el predio abrirá sus puertas al público de durante las tres jornadas. Acceso general: el ingreso es 100% gratuito y no requiere reserva previa de entradas.

Clases de repostería y los atractivos de los maestros chocolateros

Uno de los pilares de esta celebración será la presencia de destacados profesionales del sector:

Demostraciones en vivo: maestros chocolateros y pasteleros brindarán clases magistrales gratuitas para compartir secretos y técnicas de elaboración.

maestros chocolateros y pasteleros brindarán para compartir secretos y técnicas de elaboración. Venta de productos: habrá numerosos puestos dedicados a la comercialización de chocolates artesanales, bombones y repostería regional .

habrá numerosos puestos dedicados a la comercialización de . Competencias gastronómicas: se realizarán concursos para premiar a la mejor pieza de chocolate y al mejor postre de esta edición.

Shows en vivo y entretenimiento para todas las edades

El cronograma cultural promete acompañar el paseo gastronómico con una variada agenda artística:

Escenarios con música: se presentarán espectáculos musicales y obras infantiles tanto en el escenario principal como en la carpa central.

se presentarán tanto en el escenario principal como en la carpa central. Zona de juegos: los más chicos contarán con un área especial equipada con juegos recreativos e inflables .

los más chicos contarán con un área especial equipada con . Sorteos y premios: a lo largo de los tres días se entregarán reconocimientos y se llevarán a cabo sorteos entre los asistentes.

Patio cervecero y espacio para artesanos locales

Para completar la experiencia gastronómica, el evento sumará opciones saladas y de producción regional: