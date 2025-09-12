Feriados en septiembre 2025: qué días no se trabaja y cuándo será el próximo fin de semana largo

Septiembre es un mes que siempre genera expectativas entre los argentinos. El clima empieza a cambiar, se acercan celebraciones tradicionales como el Día del Estudiante, y muchas personas comienzan a organizar sus descansos pensando en los próximos feriados. Sin embargo, no todos los meses cuentan con fines de semana largos y conviene revisar el calendario oficial para saber con certeza qué jornadas estarán alcanzadas por estas disposiciones.

¿Habrá feriados en septiembre de 2025?

De acuerdo al cronograma oficial establecido por el Gobierno Nacional, en septiembre de 2025 no habrá feriados nacionales ni días no laborables con fines turísticos. Esto significa que no se generará ningún fin de semana largo durante ese mes.

A pesar de ello, hay fechas que impactan en el ámbito educativo:

Hoy, 11 de septiembre : se conmemora el Día del Maestro , por lo que no hubo clases en todos los niveles. Docentes y personal educativo tampoco trabajaron.

: se conmemora el , por lo que no hubo clases en todos los niveles. Docentes y personal educativo tampoco trabajaron. 21 de septiembre: se celebra el Día del Estudiante, aunque en 2025 cae domingo, por lo que no habrá un día extra de descanso para alumnos ni maestros.

Cómo fue el calendario en agosto

En agosto de 2025 solo hubo un fin de semana largo, que se extendió entre el viernes 15 y el domingo 17. En esa fecha se conmemoró el paso a la inmortalidad del General José de San Martín. Sin embargo, el viernes 15 fue considerado día no laborable y no feriado, por lo que la decisión de trabajar o no quedó en manos de cada empleador.

Cuándo es el próximo fin de semana largo

Tras un septiembre sin feriados, el próximo fin de semana largo será en octubre de 2025, gracias a un cambio reciente en el calendario.

El Decreto 614/2025 estableció que el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, originalmente previsto para el domingo 12 de octubre, se traslade al viernes 10. De esta manera, se genera un descanso extendido desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre.

Feriados y fines de semana largos que restan en 2025

De acuerdo al decreto 1027/2024 y a las disposiciones oficiales, este es el calendario restante de feriados y días no laborables en lo que queda del año:

Viernes 10 de octubre : puente turístico no laborable.

: puente turístico no laborable. Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Viernes 21 de noviembre : puente turístico no laborable.

: puente turístico no laborable. Lunes 24 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional.

: Día de la Soberanía Nacional. Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María.

: Día de la Inmaculada Concepción de María. Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Esto significa que los fines de semana largos que aún quedan por delante en 2025 son: