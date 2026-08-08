Paritaria cicop agosto 2026: cuánto aumenta y cómo queda la escala salarial de la ley 10. 471

La paritaria CICOP agosto 2026 ya tiene un nuevo esquema salarial vigente para los profesionales de la salud pública de la Provincia de Buenos Aires. El acuerdo modifica los haberes de la Ley 10.471 y deja, además, dos fechas importantes por delante: una nueva negociación en septiembre y el comienzo de un cambio estructural en el salario básico desde octubre.

El entendimiento fue aprobado por el Congreso Provincial de Delegados de CICOP después de la negociación con el Gobierno bonaerense. Para saber cuánto corresponde cobrar, sin embargo, hay que distinguir entre el salario básico de la categoría y el ingreso final, donde pueden intervenir antigüedad, guardias, trayectoria formativa y otras bonificaciones.

Paritaria CICOP agosto 2026: cuál es el aumento confirmado

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires aceptó un aumento total del 7%, dividido en dos etapas y calculado sobre los haberes correspondientes a junio de 2026.

Julio 2026: incremento del 5% sobre junio.

incremento del 5% sobre junio. Agosto 2026: se agrega otro 2% sobre los valores de junio.

se agrega otro 2% sobre los valores de junio. Septiembre 2026: reapertura de la negociación salarial.

reapertura de la negociación salarial. 1° de octubre de 2026: comienzo del proceso de recategorización del salario básico.

El acuerdo fue confirmado por CICOP luego de su Congreso de Delegados. De esta manera, agosto llega con una escala que acumula 7% por encima de la referencia salarial de junio.

Escala salarial CICOP agosto 2026: básicos de la Ley 10.471

Tomando la escala oficial anterior y la actualización acordada para julio y agosto, estos son los valores básicos de referencia para agosto de 2026 en las principales jornadas. Los importes se muestran redondeados y pueden registrar pequeñas diferencias en la liquidación oficial.

Categoría 24 horas 36 horas 48 horas Asistente $392.902 $589.353 $785.804 Agregado $416.185 $624.278 $832.370 Profesional Hospital C $442.379 $663.568 $884.757 Profesional Hospital B $465.662 $698.493 $931.323 Profesional Hospital A $491.855 $737.782 $983.710

La Provincia incorporó las escalas correspondientes a julio y agosto dentro del apartado de haberes de la Ley 10.471. Los trabajadores pueden consultar la documentación publicada por el Departamento de Haberes del Ministerio de Salud bonaerense.

El básico no es lo mismo que el sueldo de bolsillo

Los números de la tabla sirven para conocer la base de cálculo, pero no representan el total que llega a la cuenta bancaria. La liquidación de un profesional hospitalario puede sumar distintos conceptos de acuerdo con su situación de revista.

Entre los componentes que pueden modificar considerablemente el ingreso aparecen la remuneración creciente y decreciente por categoría, bonificaciones vinculadas a la planta, adicionales de salud, antigüedad, trayectoria formativa, funciones jerárquicas y las bonificaciones correspondientes a guardias.

También cambia el resultado según la cantidad de años trabajados. La información oficial del Ministerio de Salud establece para la Ley 10.471 distintos porcentajes históricos de antigüedad y señala que, desde 2006, corresponde un 2,5% para los períodos alcanzados por ese régimen, aplicado sobre los conceptos que determina la normativa.

Qué pasa con las guardias y los profesionales con residencia

Las guardias pueden llevar el ingreso final muy por encima del básico porque cuentan con componentes remunerativos y no remunerativos que dependen del tipo y cantidad de guardias realizadas. Por eso dos profesionales de igual categoría y antigüedad pueden terminar cobrando cifras diferentes.

También existe la Bonificación por Trayectoria Formativa para profesionales alcanzados por el régimen correspondiente, además de adicionales por determinados destinos, funciones o condiciones de trabajo. No resulta correcto, por lo tanto, tomar solamente el básico de $589.353 de un Asistente de 36 horas y considerarlo como salario final.

En el caso específico de los residentes, al 8 de agosto el apartado oficial de Haberes mantiene publicada como última escala individual la correspondiente a abril de 2026. CICOP confirmó el nuevo acuerdo de la Ley 10.471, pero sus comunicaciones de julio no detallaron una nueva tabla de asignaciones para cada año de residencia, por lo que conviene esperar la actualización oficial antes de publicar montos nuevos como definitivos.

La próxima paritaria CICOP será en septiembre

El acuerdo no cierra la discusión salarial para el resto de 2026. CICOP y el Gobierno bonaerense establecieron una reapertura de las negociaciones en septiembre, cuando volverán a analizar la evolución de los salarios y la situación económica.

El otro punto que puede tener mayor impacto hacia adelante es la recategorización. Según informó el sindicato, a partir del 1° de octubre comenzará el proceso de recategorización del salario básico, una modificación reclamada desde hace años para mejorar la pirámide salarial y dar mayor peso a la antigüedad.

Por eso, la escala de agosto no necesariamente será la referencia definitiva para el último tramo del año: septiembre tendrá una nueva mesa salarial y octubre será el primer mes en el que debería comenzar a reflejarse el cambio estructural acordado para la Carrera Profesional Hospitalaria.