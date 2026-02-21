Ayuda Escolar 2026: qué se sabe del aumento, de cuánto será el nuevo monto y quiénes cobran

La cuenta regresiva para el inicio del ciclo lectivo 2026 ya comenzó, y con ella, la preocupación de miles de familias en la Provincia de Buenos Aires y el resto del país por el costo de la canasta escolar. En este contexto, la atención de los beneficiarios está puesta en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la inminente actualización de la Ayuda Escolar Anual.

Si bien durante el año pasado el Gobierno nacional fijó esta asistencia en $85.000 mediante un decreto extraordinario, ese valor ha quedado desfasado frente a los aumentos registrados en útiles, indumentaria, mochilas y cuotas de colegios. Por tal motivo, el anuncio de una actualización es inminente para recomponer el poder adquisitivo de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del sistema SUAF.

A continuación, analizamos a fondo la situación legal del beneficio, cuáles son las proyecciones económicas sobre el nuevo monto que podría oficializarse en los próximos días, y todo lo que necesitás saber sobre los topes de ingresos y el trámite obligatorio para no quedar afuera del cobro.

Cuál es la situación actual y por qué se espera un nuevo decreto

Para comprender por qué el mercado y los beneficiarios esperan un anuncio oficial de forma inminente, es necesario repasar cómo se compone técnicamente el pago de esta asistencia. La actual Ley de Movilidad actualiza periódicamente el valor base de la asignación, que para el inicio del ciclo 2026 se ubica oficialmente en $42.039.

Dado que ese monto base resultaba insuficiente para afrontar los gastos escolares del año pasado, el Poder Ejecutivo intervino a través del Decreto 63/25, otorgando un refuerzo extraordinario que elevó el piso de cobro a los $85.000 conocidos. El problema radica en que, si el Gobierno no emitiera una nueva resolución para este año, los beneficiarios cobrarían técnicamente solo la base de $42.039, percibiendo menos dinero que en el ciclo lectivo anterior.

Por este motivo administrativo y legal, la publicación de un nuevo decreto en el Boletín Oficial es una necesidad imperiosa. El objetivo de la próxima medida que firmará el presidente Javier Milei será, como mínimo, garantizar que ninguna familia reciba menos que el año pasado, y previsiblemente, aplicar un incremento que acompañe el índice inflacionario acumulado.

De cuánto sería el aumento: proyecciones y escenarios para 2026

Dado que el nuevo monto definitivo aún no ha sido publicado en los canales oficiales de comunicación del Estado, las consultoras económicas y los especialistas en seguridad social ya trazan distintos escenarios posibles para la liquidación de marzo. Estas especulaciones se fundamentan en la evolución de la inflación interanual y en el costo real de la canasta escolar en distritos de alto impacto como el conurbano bonaerense.

El primer escenario, considerado el más conservador desde el punto de vista fiscal, sugiere una actualización atada estrictamente a la inflación acumulada desde el último gran aumento del beneficio. Si se aplicara este criterio de recomposición sobre los $85.000 originales, el nuevo monto podría ubicarse en una franja cercana a los $110.000 y $120.000 por cada hijo escolarizado.

Un segundo escenario, más optimista y alineado con la realidad de los precios en las librerías, apunta a cubrir un porcentaje más realista de los artículos de primera necesidad. Tomando como referencia a jurisdicciones provinciales que ya adelantaron sus propios beneficios educativos con fondos locales (como la provincia de San Luis, que fijó su ayuda en $150.000), no se descarta que ANSES eleve el monto total a un piso de entre $130.000 y $150.000.

Tabla comparativa: estimaciones de cobro según el posible aumento

Para graficar el impacto que tendría esta actualización económica en la planificación de las familias, elaboramos la siguiente tabla proyectiva. Cabe aclarar que los valores expuestos a continuación son estimaciones basadas en los escenarios inflacionarios detallados, a la estricta espera de la confirmación gubernamental.

Cantidad de hijos a cargo Monto 2025 (Referencia) Proyección conservadora 2026 (Est. $115.000) Proyección optimista 2026 (Est. $145.000) 1 hijo $85.000 $115.000 $145.000 2 hijos $170.000 $230.000 $290.000 3 hijos $255.000 $345.000 $435.000 4 hijos $340.000 $460.000 $580.000

Requisitos excluyentes para acceder al pago de la ayuda escolar

Más allá de cuál sea la cifra exacta que defina el Ministerio de Capital Humano, las normativas de acceso al programa se mantienen inalterables. El beneficio no tiene un alcance universal sobre toda la población, sino que está dirigido exclusivamente a grupos familiares integrados al sistema de la seguridad social.

Para encontrarse habilitado a recibir la transferencia, es obligatorio estar cobrando alguna de las siguientes prestaciones de manera activa:

Asignación Universal por Hijo (AUH) o AUH con Discapacidad.

Asignación Familiar por Hijo (sistema SUAF), destinada a empleados formales, monotributistas y beneficiarios del fondo de desempleo.

Respecto a los menores de edad a cargo, la cobertura de la ayuda abarca desde los 45 días de vida hasta los 17 años inclusive. La condición excluyente es que se encuentren cursando sus estudios en establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario o secundario). En el caso específico de los hijos con discapacidad, ANSES exceptúa el límite de edad, permitiendo el cobro siempre y cuando asistan a educación especial, talleres protegidos o reciban apoyo profesional de rehabilitación.

Topes de ingresos: el filtro de AFIP que puede suspender el cobro

Uno de los aspectos críticos que mayor cantidad de bajas genera en el sistema son los límites salariales. Este punto afecta de lleno a los trabajadores registrados del sector público y privado. Si tu grupo familiar supera los montos máximos estipulados por ANSES, el pago de la ayuda escolar se retiene de forma automática sin necesidad de aviso previo.

Para este inicio de 2026, los valores vigentes que actúan como tope son los siguientes:

Ingreso máximo individual: $2.646.379 brutos por integrante de la pareja.

$2.646.379 brutos por integrante de la pareja. Ingreso máximo del grupo familiar: $5.292.758 brutos en la sumatoria total del hogar.

Es fundamental comprender que el organismo realiza cruces de datos mensuales con la base de AFIP. Si recibiste un ajuste de paritarias reciente que eleva tu salario bruto por encima de estos márgenes, quedarás excluido de la liquidación masiva. La única excepción legal a esta regla aplica para las familias que perciben la Asignación por Hijo con Discapacidad, quienes tienen garantizado el beneficio sin importar su nivel de ingresos comprobable.

Cómo cargar el certificado de escolaridad paso a paso

El pago programado históricamente para el mes de marzo se libera de forma directa solo para aquellos titulares que hayan validado la escolaridad de sus hijos antes del 31 de diciembre del año previo. Si omitiste la presentación del certificado en esa fecha, los fondos quedarán retenidos hasta que regularices tu situación mediante los canales digitales.

El trámite es completamente gratuito, no requiere intermediarios y puede realizarse desde cualquier teléfono móvil con conexión a internet siguiendo estas indicaciones:

Ingresa a la plataforma web de Mi ANSES o a la aplicación móvil utilizando tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social.

Dirígete al apartado “Hijos” en el menú principal y selecciona la opción “Presentar un Certificado Escolar”.

El sistema te pedirá generar el formulario oficial PS 2.68. Descárgalo en tu dispositivo e imprímelo.

Lleva la hoja impresa a la escuela para que las autoridades del colegio la completen con los datos del alumno, la firmen de puño y letra, y le coloquen el sello institucional. Es vital que el documento no presente tachaduras ni líquido corrector .

. Tómale una fotografía clara, bien enfocada y con buena iluminación al formulario validado. Retorna a Mi ANSES y sube el archivo a la plataforma.

Una vez que el sistema procesa la imagen y aprueba el trámite, el pago atrasado se depositará en tu cuenta bancaria en un plazo aproximado de 60 días corridos.

Cuándo se cobra y qué revisar antes del anuncio oficial

A la espera del decreto presidencial que defina finalmente de cuánto será el aumento de la Ayuda Escolar Anual 2026, el calendario de pagos no sufre modificaciones en su estructura. El dinero se acreditará junto con la mensualidad habitual de la Asignación Universal por Hijo o de la Asignación Familiar, respetando el cronograma ordenado por la terminación del documento de identidad.

Como medida preventiva, la principal recomendación para asegurar un cobro exitoso es revisar el estado del perfil en Mi ANSES hoy mismo. Verificar que los vínculos familiares estén correctamente acreditados con las partidas de nacimiento actualizadas y que el número de CBU coincida con tu cuenta activa es el paso fundamental para evitar que el pago del nuevo monto quede bloqueado por errores de sistema.