¡Confirmado! Nuevo aumento a docentes bonaerenses en enero 2026: cuánto cobrás y cuándo se paga

La espera terminó y los números están sobre la mesa. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, cerró el acuerdo paritario del primer tramo del año con los gremios docentes y estatales. Tras una negociación contrarreloj y una primera oferta rechazada, se confirmó un incremento salarial de bolsillo del 4,5% a cobrar en los primeros días de febrero.

Si sos docente en la Provincia, te detallamos la “letra chica” del acuerdo: cómo se compone el porcentaje, qué pasa con el retroactivo de diciembre y cuándo volvés a negociar.

¿De cuánto es el aumento real y cómo se compone?

La propuesta aceptada por la mayoría del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —aunque con el rechazo de la FEB— consiste en un aumento que impactará directamente en tu bolsillo el próximo mes. La suba no es un porcentaje único, sino una combinación de recomposiciones:

Aumento para Enero 2026: Se aplica un incremento sobre los haberes básicos.

Se aplica un incremento sobre los haberes básicos. Retroactivo a Diciembre 2025: Se suma un 1% retroactivo correspondiente al último mes del año pasado, para compensar la pérdida por inflación del cierre de año.

Se suma un correspondiente al último mes del año pasado, para compensar la pérdida por inflación del cierre de año. Impacto total: La suma de estos conceptos (el aumento de enero + el retroactivo de diciembre + la incidencia en el aguinaldo proporcional) redondea una mejora del 4,5% de bolsillo respecto a lo que venías cobrando.

Dato Clave: Este acuerdo garantiza que el salario de enero (con el aumento incluido) se convierta en la nueva base de cálculo para las futuras paritarias de 2026.

¿Cuánto cobra un maestro de grado en Enero 2026?

Con la aplicación de este nuevo esquema, los salarios testigos sufren modificaciones. Aunque las grillas oficiales completas suelen demorar unos días en publicarse en el portal del ABC, las estimaciones gremiales indican:

Maestro de Grado (jornada simple, sin antigüedad): El salario de bolsillo rondaría los $745.000 (monto aproximado, sujeto a descuentos de ley y zona).

Es importante revisar tu COULI en la plataforma oficial una vez que se liquiden los haberes para verificar que los ítems retroactivos estén correctamente cargados.

Fechas de Cobro y Próxima Paritaria

El cronograma de pagos para la administración pública bonaerense suele iniciar el primer día hábil del mes. Por lo tanto, este aumento del 4,5% lo verás reflejado en el cobro de haberes que se realizará en los primeros días de febrero de 2026 (habitualmente los docentes cobran hacia el 5to día hábil).

Cláusula de reapertura inmediata

Uno de los puntos más fuertes de la negociación fue la periodicidad. Los gremios exigieron no perder contra la inflación (que en diciembre fue del 2,8%). Por eso, el gobierno provincial se comprometió a:

Monitoreo constante: Evaluar el avance de precios mes a mes. Nueva reunión en Febrero: Las partes volverán a sentarse a discutir salarios el 5 de febrero.

Esto significa que este aumento es un “puente” para cerrar el 2025 e iniciar el 2026, pero la pauta salarial “fuerte” del año se definirá en las próximas semanas, justo antes del inicio del ciclo lectivo.

¿Qué dijeron los gremios? La polémica interna

No todo fue unanimidad. Si bien el acuerdo se cerró por mayoría, hubo diferencias marcadas en el Frente de Unidad Docente:

Aceptaron: La mayoría de los sindicatos (como SUTEBA) valoraron que la oferta supera la inflación de diciembre y, sobre todo, la cláusula de reapertura mensual.

La mayoría de los sindicatos (como SUTEBA) valoraron que la oferta supera la inflación de diciembre y, sobre todo, la cláusula de reapertura mensual. Rechazaron: La FEB (Federación de Educadores Bonaerenses) consideró la oferta “insuficiente” tras consultar a sus bases. Sin embargo, al haber aceptación mayoritaria del frente gremial, el aumento se liquida para todos los docentes.