Paritaria Docente PBA: Se confirmó el nuevo aumento ¿Cuánto es y cuándo se cobra?

Tras una semana de intensas negociaciones, este viernes 16 de enero se cerró finalmente el acuerdo paritario entre el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los gremios docentes. La propuesta, aceptada por la mayoría del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), define la pauta salarial para el primer mes del año e incluye un ajuste retroactivo para el cierre de 2025. A continuación, todos los detalles de los porcentajes, el impacto en el aguinaldo y las fechas de cobro.

Los porcentajes definidos: 1% retroactivo y 2% para enero

La oferta aceptada por los sindicatos establece un esquema de recomposición salarial dividido en dos tramos técnicos que buscan mitigar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación:

Retroactivo a Diciembre 2025: Se aplicará un aumento del 1% sobre los salarios básicos. Este punto es clave porque modifica la base de cálculo del cierre del año anterior.

Se aplicará un aumento del sobre los salarios básicos. Este punto es clave porque modifica la base de cálculo del cierre del año anterior. Aumento Enero 2026: Se suma un incremento del 2% sobre los haberes correspondientes al primer mes de este año.

Según lo informado por las autoridades provinciales y los representantes gremiales, la suma de estos componentes, junto con la incidencia en las bonificaciones, representa un impacto de bolsillo promedio del 4,5% en la liquidación final que recibirán los docentes.

Ver también: Paritarias Estatales Provincia de Buenos Aires: Se confirmó el aumento de enero 2026 y las fechas de cobro

Impacto en el Aguinaldo y base de cálculo

Un dato importante para el bolsillo es que el aumento retroactivo del 1% correspondiente a diciembre impacta directamente en el Medio Aguinaldo (SAC) que ya fue abonado. Esto significa que los docentes percibirán la diferencia correspondiente al recálculo del aguinaldo en la próxima liquidación.

Cabe destacar que los aumentos porcentuales acordados se calculan tomando como referencia la base salarial de octubre de 2025. Esta modalidad de cálculo sigue siendo uno de los puntos técnicos discutidos, ya que la base no se actualiza al mes inmediato anterior.

Fecha de cobro: ¿Cuándo se percibe el aumento?

Con el cierre del acuerdo este viernes 16, la Provincia llega a tiempo para liquidar los nuevos montos con los haberes de enero. Según el cronograma habitual de la Tesorería General de la Provincia, los sueldos docentes se depositarán el quinto día hábil de febrero.

En esa fecha, los trabajadores de la educación verán reflejados en sus cuentas sueldo:

El sueldo de enero con el 2% de aumento.

El retroactivo de diciembre (1%).

La diferencia del aguinaldo proporcional.

Próximos pasos y la situación del Incentivo

Si bien la paritaria salarial se cerró favorablemente para garantizar el cobro en tiempo y forma, quedaron temas pendientes en la mesa técnica. Entre ellos, se mantiene la discusión sobre la continuidad y el formato de pago del Incentivo Docente, un ítem que no fue el eje central de esta acta y que se espera sea revisado en futuras reuniones.

Las partes acordaron volver a reunirse en febrero para comenzar a discutir la pauta salarial de cara al inicio del Ciclo Lectivo 2026, previsto para el 2 de marzo.