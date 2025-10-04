¿Es tu perro más inteligente de lo que pensás? 5 juegos para descubrirlo en casa

La inteligencia de los perros se ha convertido en un tema de interés tanto para científicos como para dueños de mascotas. Mientras los investigadores buscan desentrañar los misterios cognitivos de estos animales, muchos propietarios desean explorar cuánto pueden brillar sus compañeros de cuatro patas en pruebas mentales sencillas.

¿Qué pruebas se pueden realizar en casa para evaluar la inteligencia de un perro?

Con la colaboración de veterinarios y psicólogos caninos, el Daily Mail ha elaborado una lista de cinco pruebas caseras que los dueños pueden llevar a cabo para analizar el ingenio de sus perros. Estos ejercicios no son definitivos, pero ofrecen momentos divertidos que estimulan la mente canina.

1. La prueba de la toalla

Este reto consiste en colocar una toalla sobre la cabeza del perro y medir el tiempo que tarda en liberarse. La rapidez puede indicar la capacidad del animal para resolver problemas. Sin embargo, la doctora Zazie Todd, especialista en comportamiento animal, advierte sobre la posibilidad de que algunos perros se sientan incómodos. Por eso, sugiere optar por juegos más positivos que fomenten la creatividad sin causar estrés.

2. La golosina escondida

Este ejercicio está diseñado para evaluar la memoria del perro. Consiste en esconder una golosina fuera de la vista y observar si el perro logra encontrarla al ingresar a la habitación. Los perros más rápidos pueden recordar la ubicación después de intentos repetidos, lo que demuestra su capacidad de memoria espacial.

3. El juego de las tazas

Un ejercicio clásico de psicología cognitiva adaptado para perros. Se colocan dos tazas idénticas y se oculta un premio bajo una de ellas. Si el perro sigue la señal correcta, demuestra su habilidad para interpretar las señales humanas. Según la investigadora Juliane Kaminski, en esta actividad los perros pueden superar incluso a algunos primates.

4. La prueba de la confianza

Impulsada por su viralidad en TikTok, esta prueba mide la atención y capacidad de reacción del perro al caminar hacia una pared, buscando ver si evita el obstáculo. El tiempo de reacción no solo refleja su concentración, sino también su confianza en su dueño como guía.

5. El reto de la barrera

Este desafío examina tanto la paciencia como el razonamiento espacial. Se coloca un premio detrás de un obstáculo transparente y se observa si el perro intenta llegar de frente o encuentra la forma de rodearlo. La psicóloga canina Katriina Tiira menciona que este ejercicio evalúa la capacidad de autocontrol del perro.

Los especialistas coinciden en que estos juegos deben ser positivos, seguros y entretenidos, ya que no se trata de exámenes académicos, sino de estimular e interactuar con el perro. La verdadera medida de la inteligencia canina radica en su capacidad para aprender, adaptarse y fortalecer el vínculo con sus humanos.