Encontraron en Miramar el cuerpo de una mujer que era buscada desde hace 14 días

Francisco Díaz
mujer miramar

El cuerpo de una mujer fue encontrado en la ciudad balnearia de Miramar, en el marco de los rastrillajes que se realizaban para dar con el paradero de Alejandra Tolosa, la vecina de 58 años que era intensamente buscada desde el pasado 4 de diciembre. Horas más tarde, las autoridades confirmaron oficialmente su identidad.

El hallazgo se produjo en un terreno baldío ubicado en la intersección de las calles 6 y 39, a unas tres cuadras del muelle. Un empleado municipal advirtió la presencia del cuerpo y dio aviso inmediato a la Policía.

Según informaron fuentes del caso, junto al cadáver se encontraban las pertenencias con las que la mujer se había retirado de su domicilio, aunque no llevaba consigo ni su teléfono celular ni documentación personal.

El operativo formó parte de una nueva jornada de búsqueda dispuesta por la Justicia, que incluyó la participación de 67 efectivos policiales, personal de caballería, el grupo especial de búsqueda de personas de la DDI y drones. Los rastrillajes ya se habían realizado previamente en distintos sectores de la ciudad, sin resultados positivos.

En las próximas horas se llevará a cabo la autopsia, que permitirá determinar las causas y circunstancias de la muerte.

La desaparición

Alejandra Tolosa, conductora de un programa radial local, había sido vista por última vez el 4 de diciembre, cuando se retiró de su vivienda del barrio Las Flores tras una discusión familiar. La denuncia por su desaparición fue radicada ese mismo día.

Desde el inicio de la investigación, se tuvo en cuenta que la mujer atravesaba problemas de salud emocional, motivo por el cual la búsqueda se activó de manera inmediata. Un mensaje publicado por Tolosa antes de desaparecer —“Chau”— y un escrito enviado a su pareja también forman parte de los elementos analizados por la Fiscalía.

La causa está a cargo del fiscal Ramiro Anchou, mientras la comunidad de Miramar permanece conmocionada por el trágico desenlace.

