Elecciones: ¿cuáles son las multas por no votar este domingo?

Este domingo, la democracia en Argentina se prepara para una nueva jornada de elecciones obligatorias. El clima electoral está marcado por la preocupación sobre el ausentismo, que será uno de los focos de atención. La normativa vigente establece sanciones para quienes no ejerzan su derecho a voto, aunque existen excepciones que los ciudadanos deben conocer.

Consecuencias para quienes no voten

Los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires que no participen en las elecciones serán inscriptos en el Registro de Infractores al deber de votar. Si no justifican su ausencia, se enfrentarán a multas que comienzan en $50 y se duplican por cada inasistencia, pudiendo alcanzar un máximo de $500 por cuatro o más infracciones acumuladas.

Además, quienes no regularicen su situación no podrán ser designados para cargos públicos durante un período de 3 años y tendrán restricciones en la realización de trámites en organismos estatales durante 1 año.

¿Quiénes pueden excusarse de votar?

Existen diversas circunstancias que permiten a los ciudadanos estar exentos de votar. Estas incluyen:

Residencia a más de 500 kilómetros del lugar de votación, con justificación ante la autoridad policial.

Enfermedades o imposibilidades que sean suficientemente comprobadas ante médicos del servicio de sanidad nacional.

Personal de organismos o empresas de servicios públicos que no puedan asistir por razones laborales.

Jueces o auxiliares que deban mantener abiertas sus oficinas durante el proceso electoral.

Los ciudadanos que se encuentren en estas situaciones deberán presentar un certificado que justifique su inasistencia ante el Juzgado Federal correspondiente dentro de los 60 días posteriores a la elección.

Obligación de votar para los ciudadanos

La ley electoral establece que todos los ciudadanos por nacimiento o por opción, de entre 18 y 70 años, están obligados a asistir a votar tanto en estas elecciones provinciales el domingo como en las nacionales programadas para el 26 de octubre. Aquellos que no asistan y no logren justificar su falta se enfrentarán a las sanciones mencionadas, destacando la importancia de cumplir con este deber cívico.