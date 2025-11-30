El Gobierno de la provincia de Buenos Aires activa alarma por nuevo brote de sarampión

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, activó la alerta epidemiológica ante un nuevo brote de sarampión tras la confirmación de cuatro nuevos casos. Los infectados pertenecen a una familia uruguaya que recorrió varias provincias argentinas mientras padecía la enfermedad, sin haber recibido las dosis de vacunación pertinentes.

Detalles del brote y situación actual

Los casos consisten en tres adultos y un menor, todos sin antecedentes de vacunación, quienes habían regresado a Argentina por vía terrestre luego de participar en actividades sociales en Bolivia. Los primeros síntomas comenzaron a notarse entre el 11 y el 13 de noviembre, mientras que las lesiones cutáneas aparecieron entre el 15 y el 17 de noviembre. Actualmente, todos los infectados se encuentran clínicamente estables, aunque presentan erupciones y síntomas respiratorios.

Hasta la semana epidemiológica 26 de 2025, se habían reportado 35 casos de sarampión en Argentina, siendo la mayoría de los pacientes contagiados en países limítrofes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha registrado un aumento de casos en Bolivia, México, Brasil, Paraguay y Perú, determinando que el 71% de los individuos afectados no estaban vacunados.

El pasado lunes, Kreplak envió un mensaje a través de la red social X (ex Twitter), donde advirtió: “Nuevo alerta por sarampión en apenas algunas semanas de haber cerrado el brote”.

Desde el ministerio se informó que, el 21 de noviembre, la Dirección de Epidemiología y la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles iniciaron investigaciones para identificar contactos expuestos y realizar vigilancia activa en transportes y sitios de parada.

Operativo de vacunación en la provincia

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires está implementando estrategias para afrontar el brote. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se está administrando una dosis adicional de refuerzo para niños de 6 a 11 meses (dosis cero o doble viral) y para aquellos entre 13 meses y 4 años nacidos entre 2021 y 2024.

Las autoridades aclararon que estas dosis no reemplazan el esquema habitual de vacunación, sino que lo complementan. Los grupos más vulnerables, como los niños pequeños sin vacunación completa, personas inmunocomprometidas y embarazadas, son quienes presentan mayor riesgo de enfrentar graves complicaciones de salud asociadas a la enfermedad, tales como neumonía y cuadros respiratorios severos.

Transmisión y síntomas del sarampión

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que se transmite por el aire a través de gotas expulsadas por una persona infectada al hablar, toser o estornudar.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, que puede ir acompañada de conjuntivitis, secreción nasal, tos, y manchas que aparecen comenzando desde la cabeza y se extienden hacia el cuello, tórax y pies.