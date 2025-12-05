El Gobierno avanza con una reforma integral del Código Penal que endurece penas y redefine la legítima defensa

Mientras continúa el debate por los cambios estructurales en materia de seguridad y justicia, el Poder Ejecutivo prepara la versión final de la reforma del nuevo Código Penal, un proyecto que promete transformar el sistema penal argentino con más de 900 artículos actualizados. La iniciativa apunta a un endurecimiento de penas, la imprescriptibilidad de delitos graves y un nuevo marco para los casos de legítima defensa, entre otras modificaciones profundas.

Los ejes centrales del proyecto del nuevo Código Penal

El Gobierno trabaja en una reforma que busca intensificar la política criminal, actualizar figuras penales vigentes desde 1921 y abordar modalidades delictivas modernas. Entre los puntos más relevantes se destacan:

Aumento de mínimos y máximos de penas en delitos violentos y contra la integridad sexual.

en delitos violentos y contra la integridad sexual. Perpetuas sin límite temporal , con cumplimiento efectivo.

, con cumplimiento efectivo. Presunción en favor de quien se defiende en casos de legítima defensa.

en casos de legítima defensa. Refuerzo del rol de las víctimas en el proceso penal.

Endurecimiento de penas en homicidios, lesiones y delitos violentos

El nuevo Código Penal propone una actualización significativa de los delitos más graves:

Homicidio simple : pasa de 8 a 25 años a un rango de 10 a 30 años .

: pasa de 8 a 25 años a un rango de . Homicidio agravado : mantiene la perpetua, pero incorpora nuevos agravantes cuando la víctima sea: un funcionario público un miembro de un establecimiento educativo una persona menor de 16 o mayor de 65 años una persona atacada en un lugar de concurrencia masiva víctima de crimen organizado o delito ocurrido en un centro de detención

: mantiene la perpetua, pero incorpora nuevos agravantes cuando la víctima sea:

En materia de lesiones:

Lesiones leves : la pena será de 1 a 3 años .

: la pena será de . Lesiones por conducción imprudente: de 2 a 6 años, y de 3 a 6 años en su forma agravada.

Abuso de armas y omisión de auxilio: penas más altas

La reforma agrava las sanciones relacionadas con el uso indebido de armas:

Disparar un arma contra una persona sin herirla: 6 años de prisión.

de prisión. Agresión con armas sin causar heridas: 1 a 3 años.

Además, quien omita prestar auxilio a una persona perdida, inválida o en peligro, sin riesgo personal, enfrentará:

1 a 6 años de prisión.

de prisión. 2 a 8 años si la víctima tiene menos de 13 o más de 65 años.

Nuevas penas para delitos vinculados a pornografía infantil

El Gobierno incorpora un capítulo más estricto para combatir delitos de abuso sexual infantil:

Tenencia o producción: de 3 a 12 años (antes 3 a 6).

(antes 3 a 6). Aggravantes con mínimo de 4 años .

. Difusión: pasa de 6 meses a 2 años a un rango de 4 a 12 años.

Privación ilegal de la libertad, trata y amenazas

El proyecto también modifica otras figuras centrales:

Privación ilegal de la libertad : 1 a 4 años .

: . Trata de personas : pasa de 8 a 10 años , y de 6 a 15 años en su forma agravada.

: pasa de 8 a , y de en su forma agravada. Amenazas con armas : 2 a 8 años .

: . Amenazas para obligar a una persona a hacer, tolerar o dejar de hacer algo: 5 a 10 años.

Reforma en hurto, robo, estafa y usurpación

Las principales figuras contra la propiedad también tendrán cambios profundos.

Hurto

De 1 mes a 2 años pasa a 1 a 3 años.

Robo

Se introduce un nuevo esquema de agravantes para hechos violentos, especialmente para modalidades como motochorros, viudas negras, robos en lugares de concurrencia masiva o establecimientos públicos.

Robo simple : Con fuerza en las cosas: 3 a 8 años . Con violencia sobre las personas: 3 a 10 años .

:

Estafa

Nueva pena: 1 a 8 años más multa.

Usurpación

De 6 meses a 3 años pasa a 3 a 10 años, con nuevos agravantes que pueden llegar a 12 años.

Además, se prevé una pena de 2 a 5 años para agresiones cometidas en manifestaciones, que subirá a 3 a 9 años si la víctima es un funcionario o miembro de fuerzas de seguridad.

Portación de armas, falso testimonio y cohecho

La reforma también ajusta delitos relacionados con corrupción y portación ilegal:

Portación de armas : mínimo de 3 años y 6 meses y máximo de 6 años y 6 meses , más multa.

: mínimo de y máximo de , más multa. Falso testimonio : aumento de penas y agravantes en casos vinculados a delitos sexuales o violencia de género.

: aumento de penas y agravantes en casos vinculados a delitos sexuales o violencia de género. Cohecho : rango de 3 a 10 años , con un tercio adicional en contrataciones públicas.

: rango de , con un tercio adicional en contrataciones públicas. Cuando el autor sea presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete u otro alto funcionario: 5 a 15 años.

Delitos que serán imprescriptibles

Uno de los cambios centrales es la imprescriptibilidad de delitos graves, lo que permitirá investigar y condenar sin límites temporales. Entre los casos incluidos:

Homicidio agravado

Abuso sexual y grooming

Producción y distribución de material de abuso sexual infantil

Corrupción de menores

Trata de personas

Secuestro extorsivo

Atentados contra el orden constitucional

Terrorismo y financiamiento del terrorismo

Narcotráfico y contrabando de estupefacientes

También se incorporan mecanismos adicionales que permiten interrumpir los plazos, como órdenes de captura o extradición.

Cumplimiento efectivo de las penas y cambios en la liberación anticipada

El Gobierno busca limitar la ejecución condicional, que actualmente permite suspender el cumplimiento de condenas menores a 3 años. Con el nuevo esquema:

El 82% de las infracciones deberán cumplirse con prisión efectiva.

deberán cumplirse con prisión efectiva. No habrá condicional para: estragos agravados robos especialmente agravados tenencia o portación ilegal de armas de guerra o de uso civil



Además, la liberación anticipada por buena conducta tendrá nuevos requisitos, eliminando el beneficio para delitos como homicidio, robo con armas, robo seguido de muerte, y hechos dolosos cometidos por funcionarios públicos.

Ejecución de condenas y eliminación de jubilaciones de privilegio para funcionarios condenados

La reforma establece que las condenas penales se ejecutarán desde el rechazo del recurso extraordinario federal, sin esperar la decisión de la Corte Suprema.

Finalmente, se elimina la jubilación de privilegio para cualquier funcionario condenado, tal como anticipó el Ministerio de Justicia.