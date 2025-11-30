Dónde ver Fox Sports en vivo online: opciones gratis y mejores plataformas de streaming en Argentina

La forma de consumir deportes en Argentina ha cambiado drásticamente. Ya no es necesario estar frente al televisor para disfrutar de la Copa Libertadores, la Liga Profesional de Fútbol o la Fórmula 1. Hoy en día, la intención de búsqueda principal de los usuarios es encontrar cómo ver Fox Sports en vivo online desde el celular, la tablet o la computadora, ya sea a través de opciones gratuitas incluidas en sus planes de cable o mediante plataformas de streaming.

A continuación, detallamos todas las alternativas legales, estables y de alta calidad para sintonizar las señales de Fox Sports (básicas y Premium) en Argentina.

Plataformas oficiales para ver Fox Sports online en Argentina

Si ya contás con un servicio de televisión por cable, es muy probable que tengas acceso al contenido en línea sin costo adicional. Las operadoras más grandes del país ofrecen aplicaciones que permiten ver la programación en vivo (simulcast) de sus canales.

1. Flow (Personal)

Es la opción más popular en Argentina. Si sos cliente de Personal Flow, podés descargar la aplicación en tu dispositivo móvil o ingresar vía web. Dentro de la grilla de TV en vivo, encontrarás:

Fox Sports

Fox Sports 2

Fox Sports 3

Fox Sports Premium (requiere Pack Fútbol activo)

Cómo acceder: Ingresá con tu usuario y contraseña de Flow. Buscá la señal en la guía de canales en vivo.

2. DGO (DirecTV Go)

DGO se ha posicionado fuerte en el mercado por ofrecer planes que no requieren instalación de antenas, siendo 100% online. Ofrece todas las señales de la cadena deportiva en alta definición.

Ventaja: Permite pausar y retroceder la programación en vivo, ideal si llegaste tarde al inicio de un partido.

3. Telecentro Play

Para los usuarios de Telecentro, esta es la vía directa. La aplicación replica la grilla de tu decodificador. Al igual que las anteriores, para ver los partidos del fútbol argentino liberados o codificados, necesitás tener las suscripciones correspondientes en tu factura mensual.

4. Movistar TV

Los clientes de fibra óptica de Movistar tienen acceso a Movistar TV App. Aquí también están disponibles las señales de la cadena para ver en tiempo real desde cualquier dispositivo conectado a internet.

¿Cómo ver Fox Sports Premium gratis o sin pagar extra?

Es importante aclarar una confusión común en las búsquedas: Fox Sports Premium es el canal exclusivo que transmite el 50% de los partidos de la Liga Profesional de Fútbol Argentino (la otra mitad va por TNT Sports). Este canal es codificado.

Para verlo “gratis” online, la única vía legal es utilizar las credenciales de un servicio de cable que ya tenga contratado el Pack Fútbol. No existe una forma legal de ver este canal de manera gratuita sin una suscripción activa a un cableoperador o plataforma de streaming paga, debido a los derechos de transmisión de la AFA.

Diferencia entre Fox Sports y Disney+ (Ex Star+)

Tras la fusión de Disney y Fox, hubo cambios importantes en la distribución de contenidos. Aunque la marca Fox Sports sigue existiendo en la grilla de cable en Argentina (operada ahora por Mediapro en cuanto a señales básicas), gran parte del contenido deportivo internacional de alto perfil también se transmite a través de la plataforma de streaming Disney+ (en su plan Premium).

¿Qué podés ver en cada lado?

En los canales de cable (Fox Sports 1, 2 y 3): Programas de debate locales, repeticiones, eventos de automovilismo, tenis y combates de UFC o WWE, accesibles vía Flow/DGO.

Programas de debate locales, repeticiones, eventos de automovilismo, tenis y combates de UFC o WWE, accesibles vía Flow/DGO. En Disney+ Premium: Todo el contenido de ESPN y, a menudo, eventos que se transmiten en simultáneo. Sin embargo, para el fútbol argentino local, la vía sigue siendo el Pack Fútbol a través de los operadores mencionados arriba.

Horarios y programación: ¿Qué transmiten hoy?

Para no perderte ningún evento, es vital chequear la guía electrónica de programación (EPG) de tu operador. Los contenidos más buscados en estas señales incluyen:

Copa CONMEBOL Libertadores (partidos seleccionados).

(partidos seleccionados). Fórmula 1 (prácticas y carreras, usualmente en Fox Sports).

(prácticas y carreras, usualmente en Fox Sports). UFC (eventos numerados y Fight Nights).

(eventos numerados y Fight Nights). Liga Profesional de Fútbol (exclusivo Fox Sports Premium).

Requisitos técnicos para ver online sin cortes

Para disfrutar de una transmisión fluida y en HD, se recomienda: