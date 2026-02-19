¿Dónde comprar celulares baratos en Argentina?: Guía de ofertas, cuotas y liquidaciones de febrero 2026

La búsqueda de un nuevo smartphone en Argentina se ha transformado en una tarea de precisión financiera. En un mercado marcado por la reciente quita de aranceles a la importación y la fuerte competencia entre el comercio electrónico y las grandes cadenas, febrero de 2026 se presenta como un mes clave para quienes buscan renovar su equipo sin descuidar el bolsillo.

Con la temporada de “Vuelta a Clases” y las liquidaciones de verano en marcha, existen oportunidades concretas para conseguir dispositivos con descuentos de hasta el 40% y opciones de financiación que son fundamentales para ganarle a la inflación.

Los mejores lugares para encontrar ofertas reales

El ecosistema de ventas en Argentina ofrece tres frentes principales donde los precios suelen ser más competitivos:

Supermercados en liquidación: Cadenas como Carrefour y Coto han lanzado campañas agresivas este mes. Es posible encontrar modelos de gama media, como el Samsung Galaxy A06 o el Motorola G35, con rebajas que oscilan entre el 20% y el 40%. En muchos casos, estas ofertas incluyen tres cuotas sin interés, lo que reduce significativamente el peso del pago inicial.

Cadenas como han lanzado campañas agresivas este mes. Es posible encontrar modelos de gama media, como el Samsung Galaxy A06 o el Motorola G35, con rebajas que oscilan entre el 20% y el 40%. En muchos casos, estas ofertas incluyen tres cuotas sin interés, lo que reduce significativamente el peso del pago inicial. Tiendas Bancarias y Marketplaces: Plataformas como Tienda BNA+ (Banco Nación) y el portal del Banco Provincia ofrecen una de las mejores herramientas de compra: las 12 a 18 cuotas sin interés . Durante febrero, el Banco Nación mantiene promociones especiales en tecnología con plazos extendidos para usuarios de tarjetas Visa y Mastercard de la entidad.

Plataformas como (Banco Nación) y el portal del Banco Provincia ofrecen una de las mejores herramientas de compra: las . Durante febrero, el Banco Nación mantiene promociones especiales en tecnología con plazos extendidos para usuarios de tarjetas Visa y Mastercard de la entidad. Mercado Libre y Tiendas Oficiales: La competencia interna en el marketplace más grande del país obliga a marcas como Xiaomi, Motorola y Samsung a ofrecer “precios de batalla” en sus tiendas oficiales dentro de la plataforma. La ventaja aquí es la logística de envío rápido y la protección al comprador.

Modelos destacados y precios de referencia en febrero

Para que tu búsqueda sea efectiva, es vital conocer los valores de mercado actuales. Estos son algunos de los equipos con mejor relación precio-prestaciones este mes:

Gama de entrada (Menos de $250.000): Modelos como el Samsung Galaxy A06 (64GB) se consiguen por aproximadamente $209.000, mientras que el Tecno Spark ha llegado a tocar los $159.999 en ofertas exclusivas para envíos.

Modelos como el se consiguen por aproximadamente $209.000, mientras que el ha llegado a tocar los $159.999 en ofertas exclusivas para envíos. Gama media (Entre $300.000 y $600.000): El Motorola G85 5G y el Samsung Galaxy A16 dominan este segmento. Se pueden encontrar por debajo de los $470.000, muchas veces con la posibilidad de 12 cuotas fijas en tiendas como Personal o Movistar si sos cliente de la operadora.

El y el dominan este segmento. Se pueden encontrar por debajo de los $470.000, muchas veces con la posibilidad de 12 cuotas fijas en tiendas como Personal o Movistar si sos cliente de la operadora. Alta gama y arancel cero: Tras la entrada en vigencia del arancel cero para importados, los equipos premium como el iPhone 17 Pro Max o el Samsung Galaxy S25 Ultra han estabilizado sus precios, aunque siguen siendo inversiones importantes que parten desde los $2.100.000 en canales oficiales.

Estrategias para una compra inteligente

No todo es el precio de lista; la forma de pago define si la compra es realmente barata:

Personal Pay y MODO: Muchas tiendas aplican reintegros adicionales de entre el 10% y el 20% si pagás con estas billeteras virtuales. En algunos casos, como en On City , los reintegros con MODO pueden tener topes de hasta $40.000 para asalariados.

Muchas tiendas aplican reintegros adicionales de entre el 10% y el 20% si pagás con estas billeteras virtuales. En algunos casos, como en , los reintegros con MODO pueden tener topes de hasta $40.000 para asalariados. Plan Canje: Samsung y algunas operadoras mantienen el sistema de entregar tu celular usado como parte de pago. En febrero de 2026, el valor de toma de usados ha mejorado para incentivar la migración a equipos con tecnología 5G .

Samsung y algunas operadoras mantienen el sistema de entregar tu celular usado como parte de pago. En febrero de 2026, el valor de toma de usados ha mejorado para incentivar la migración a equipos con tecnología . Filtros de “Sin Interés”: En plataformas de e-commerce, siempre priorizá los productos que ofrecen cuotas sin interés sobre aquellos con un precio de contado levemente inferior pero que aplican intereses elevados al financiar.

El impacto del 5G en tu elección

Si vas a invertir en un celular este mes, asegurate de que sea compatible con redes 5G. Aunque en algunas zonas del país la cobertura sigue en expansión, comprar un equipo 4G en 2026 podría acelerar su obsolescencia tecnológica. Hoy, la diferencia de precio entre un modelo 4G y uno 5G de la misma gama se ha reducido a menos de un 15%, haciendo que el salto tecnológico valga la pena.