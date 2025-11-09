Domingo primaveral en la provincia de Buenos Aires antes del regreso de las lluvias

El fin de semana se despide con buen tiempo y temperaturas agradables en gran parte de la provincia de Buenos Aires, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este domingo se presenta con cielo parcialmente nublado, viento del Norte que rotará al Oeste, y una temperatura máxima cercana a los 26 °C, ideal para disfrutar al aire libre.

Sin lluvias a la vista por ahora, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables durante toda la jornada, con un clima típicamente primaveral que se extenderá también al inicio de la próxima semana.

El lunes continuará con mínimas de alrededor de 15 °C y máximas que podrían alcanzar los 27 °C, incluso rozando los 30 °C en algunos distritos del interior bonaerense debido a la sensación térmica. El cielo permanecerá algo nublado, acompañado por vientos suaves del sector norte, lo que promete un comienzo de semana cálido y agradable.

El cambio llegaría el martes 11 de noviembre, cuando se esperan chaparrones y tormentas aisladas hacia la tarde o noche. Pese a las lluvias, el calor no cederá: la temperatura máxima estimada será de 28 °C.

De esta manera, los bonaerenses disfrutarán de un domingo ideal y un lunes con clima templado, antes del retorno de las precipitaciones, que marcarán un nuevo giro en el tiempo durante la semana.

Resumen climático para la provincia de Buenos Aires: