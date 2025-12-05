¿Cuánto ganan y cómo cobran en 2025 los argentinos que trabajan para el exterior de forma remota?

El avance de la digitalización y la demanda global de talento argentino impulsaron una nueva dinámica laboral que crece año tras año. Cada vez más profesionales locales encuentran oportunidades fuera del país, con modalidades ágiles y pagos internacionalizados que redefinen la forma de trabajar.

Cómo cobran sus salarios los freelancers argentinos

En los últimos años, el sistema de cobro experimentó una transformación profunda. El sector abandonó casi por completo los bancos tradicionales y migró hacia canales digitales que ofrecen mayor rapidez, seguridad y estabilidad en moneda fuerte.

Entre las herramientas más utilizadas se encuentran:

Stablecoins como USDC y USDT , preferidas por su valor anclado al dólar y por evitar riesgos cambiarios.

, preferidas por su valor anclado al dólar y por evitar riesgos cambiarios. Plataformas de pago globales que permiten recibir fondos en minutos.

Opciones para convertir ingresos en activos digitales o transferirlos a cuentas locales sin trámites extensos.

Un dato clave muestra la magnitud del cambio: solo el 2% de quienes trabajan para el exterior cobra en pesos, mientras que la gran mayoría elige dólares digitales o transferencias internacionales.

Este esquema ya es estándar entre:

Programadores

Diseñadores

Especialistas en tecnología y data

Consultores

Redactores y perfiles independientes con servicios exportables

Quiénes impulsan el crecimiento del trabajo remoto hacia otros países

El tipo de talento contratado desde el exterior evolucionó de manera notable. En los primeros años del modelo freelance global predominaban tareas simples, gestionadas a través de plataformas abiertas. Ese escenario quedó atrás.

Hoy, la demanda se concentra en profesionales con formación avanzada y experiencia comprobada, especialmente en áreas como:

Programación y desarrollo

Data y machine learning

Diseño senior

Consultoría y servicios especializados

Estos perfiles se integran a equipos internacionales, participan en proyectos de mayor complejidad y acceden a pagos significativamente superiores al promedio regional, lo que refuerza el atractivo del trabajo remoto global.

Cuánto ganan hoy los argentinos que trabajan para el exterior

Los ingresos también muestran un crecimiento sostenido. Según datos relevados por el sector:

El ingreso promedio mensual de los últimos 12 meses alcanzó 1.475 dólares .

. En los últimos tres meses, ese promedio subió a 2.586 dólares por trabajador, impulsado por contratos más estables y mayor demanda técnica.

La procedencia de los pagos también se diversificó. Hasta 2024, Estados Unidos representaba 94% de los ingresos por servicios exportados. En 2025, ese porcentaje bajó a 88%, mientras que Europa duplicó su participación hasta el 12%.

Este cambio responde a la incorporación de empresas europeas en sectores como:

Tecnología

Diseño

Consultoría

Servicios profesionales

Además, plataformas globales consolidaron su presencia en distintos países del continente y sumaron talento argentino de manera directa, ampliando las oportunidades disponibles.