¿Cuánto ganan y cómo cobran en 2025 los argentinos que trabajan para el exterior de forma remota?

Denisse Helman

El avance de la digitalización y la demanda global de talento argentino impulsaron una nueva dinámica laboral que crece año tras año. Cada vez más profesionales locales encuentran oportunidades fuera del país, con modalidades ágiles y pagos internacionalizados que redefinen la forma de trabajar.

Cómo cobran sus salarios los freelancers argentinos

En los últimos años, el sistema de cobro experimentó una transformación profunda. El sector abandonó casi por completo los bancos tradicionales y migró hacia canales digitales que ofrecen mayor rapidez, seguridad y estabilidad en moneda fuerte.

Paritaria UOM: nuevo acuerdo con aumentos y bonos confirmados hasta marzo 2026
Mirá también:

Paritaria UOM: nuevo acuerdo con aumentos y bonos confirmados hasta marzo 2026

Entre las herramientas más utilizadas se encuentran:

  • Stablecoins como USDC y USDT, preferidas por su valor anclado al dólar y por evitar riesgos cambiarios.
  • Plataformas de pago globales que permiten recibir fondos en minutos.
  • Opciones para convertir ingresos en activos digitales o transferirlos a cuentas locales sin trámites extensos.

Un dato clave muestra la magnitud del cambio: solo el 2% de quienes trabajan para el exterior cobra en pesos, mientras que la gran mayoría elige dólares digitales o transferencias internacionales.

Este esquema ya es estándar entre:

  • Programadores
  • Diseñadores
  • Especialistas en tecnología y data
  • Consultores
  • Redactores y perfiles independientes con servicios exportables

Quiénes impulsan el crecimiento del trabajo remoto hacia otros países

El tipo de talento contratado desde el exterior evolucionó de manera notable. En los primeros años del modelo freelance global predominaban tareas simples, gestionadas a través de plataformas abiertas. Ese escenario quedó atrás.

Hoy, la demanda se concentra en profesionales con formación avanzada y experiencia comprobada, especialmente en áreas como:

  • Programación y desarrollo
  • Data y machine learning
  • Diseño senior
  • Consultoría y servicios especializados

Estos perfiles se integran a equipos internacionales, participan en proyectos de mayor complejidad y acceden a pagos significativamente superiores al promedio regional, lo que refuerza el atractivo del trabajo remoto global.

Cuánto ganan hoy los argentinos que trabajan para el exterior

Los ingresos también muestran un crecimiento sostenido. Según datos relevados por el sector:

  • El ingreso promedio mensual de los últimos 12 meses alcanzó 1.475 dólares.
  • En los últimos tres meses, ese promedio subió a 2.586 dólares por trabajador, impulsado por contratos más estables y mayor demanda técnica.

La procedencia de los pagos también se diversificó. Hasta 2024, Estados Unidos representaba 94% de los ingresos por servicios exportados. En 2025, ese porcentaje bajó a 88%, mientras que Europa duplicó su participación hasta el 12%.

Este cambio responde a la incorporación de empresas europeas en sectores como:

  • Tecnología
  • Diseño
  • Consultoría
  • Servicios profesionales

Además, plataformas globales consolidaron su presencia en distintos países del continente y sumaron talento argentino de manera directa, ampliando las oportunidades disponibles.

Paritaria Camioneros: Moyano exige reanudar negociaciones y el pago de un bono de fin de año
Mirá también:

Paritaria Camioneros: Moyano exige reanudar negociaciones y el pago de un bono de fin de año
ETIQUETAS
Compartir este artículo
auh cobro aumento anses asignaciones
Aumento de Asignación por Hijo de ANSES en Diciembre 2025: Lo que necesitás saber
Anses
kicillof endeudamiento provincia
Oxígeno para Kicillof: Se aprobó el endeudamiento por más de 3.600 millones de dólares
Provincia
Pila se prepara para la Fiesta Regional del Cordero Pilero al Asador
Pila
choque ruta 29
Tremendo choque en Ruta 29 entre General Belgrano y Villanueva
General Belgrano Ranchos
Tarde inestable: anuncian tormentas tras un jueves agobiante
Provincia
Calor intenso este jueves: ¿qué esperar para viernes y sábado?
Provincia
AFA Play
AFA Play 2025: Cómo funciona, precios y el nuevo fútbol de Ascenso en vivo
Deportes Sociedad

Más leídas