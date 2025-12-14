Bono de Fin de Año 2025 para estatales: Qué provincias confirmaron un pago extra

A mediados de diciembre, el mapa salarial de la Argentina muestra una profunda desigualdad. Mientras los empleados públicos de algunas provincias ya tienen fecha para cobrar sumas extraordinarias que superan el millón de pesos, en otros distritos —incluida la Provincia de Buenos Aires y la administración nacional— la única certeza es el pago del aguinaldo. Si sos trabajador estatal, docente, médico o policía, te detallamos el panorama provincia por provincia actualizado al 14 de diciembre de 2025.

Las provincias que pagan los bonos más altos

Este año, un grupo reducido de gobernadores ha logrado despegarse de la austeridad nacional y anunciar bonos significativos para “blindar” el brindis de fin de año.

Santiago del Estero: El récord nacional

Como ya es tradición, la provincia gobernada por Gerardo Zamora lidera el ranking con el bono más abultado del país. Los estatales santiagueños recibirán la última cuota de su bono extraordinario de $2.100.000.

Monto a cobrar en diciembre: $700.000 (tercera cuota).

$700.000 (tercera cuota). Fecha de pago: Se depositará el martes 23 de diciembre.

Neuquén: Acuerdo cerrado con ATE

En la Patagonia, tras negociaciones con el gremio ATE, la provincia confirmó un alivio importante para el bolsillo de sus trabajadores.

Monto: Bono extraordinario de $350.000 .

Bono extraordinario de . Estado: Confirmado para toda la planta estatal.

Jujuy: Suma fija escalonada

El gobierno jujeño acordó con los gremios un esquema diferenciado según el nivel de ingresos para intentar mitigar la inflación.

Monto: $200.000 para quienes cobran hasta 1 millón de pesos; y $140.000 para los que superan esa cifra.

$200.000 para quienes cobran hasta 1 millón de pesos; y $140.000 para los que superan esa cifra. Detalle: Se busca beneficiar más a las categorías más bajas del escalafón.

Otros bonos confirmados: Tucumán y Catamarca

En el Norte Grande, otras administraciones también han oficializado refuerzos, aunque de montos más acotados:

Tucumán: Abonará un bono de $100.000 . La fecha de acreditación será entre el 22 y el 23 de diciembre, justo antes de Navidad.

Abonará un bono de . La fecha de acreditación será entre el 22 y el 23 de diciembre, justo antes de Navidad. Catamarca: Paga la tercera cuota de su bono especial. El monto a percibir este mes es de $40.000, completando un total de $120.000 acordado previamente.

La situación en Provincia de Buenos Aires y el resto del país

La situación para los estatales bonaerenses es de incertidumbre. Hasta el momento, el gobierno de Axel Kicillof no ha anunciado un bono de fin de año. La discusión paritaria se encuentra virtualmente congelada y los gremios (UPCN, ATE, FUDB) están concentrando sus reclamos en que se garantice el pago del aguinaldo en tiempo y forma, sin novedades sobre sumas fijas extras al cierre de esta edición.

Mendoza: Solo municipios

A nivel provincial no hubo anuncio general, pero varios municipios del Gran Mendoza sí pagarán:

Guaymallén: $200.000.

$200.000. Luján de Cuyo y Las Heras: Entre $150.000 y $200.000.

Entre $150.000 y $200.000. Godoy Cruz: Bono escalonado en diciembre y enero.

Salta y Corrientes: En análisis

El panorama sigue abierto en estas provincias. En Salta, el gobierno propuso un bono de $180.000, pero a pagarse en dos cuotas durante enero y febrero, lo que dejaría a los trabajadores sin ese extra en diciembre. Por su parte, en Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés declaró este fin de semana que están “analizando el refuerzo”, sin confirmar montos todavía.

Jubilados Nacionales (ANSES)

Para el sector pasivo nacional, ANSES confirmó el pago habitual del bono de refuerzo junto con el aguinaldo:

Alcance: Jubilados de la mínima y pensiones no contributivas.

Monto: $70.000 (congelado respecto a meses anteriores).