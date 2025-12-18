Confirmado: Cuándo cobra el aguinaldo la Policía Bonaerense en diciembre 2025

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha confirmado oficialmente el cronograma de pagos para el medio aguinaldo de diciembre. Si pertenecés a la Policía Bonaerense, esta es la información confirmada que necesitás saber para organizar tu economía antes de las fiestas.

Aguinaldo Policía Bonaerense: Fecha de cobro confirmada

El pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para los trabajadores estatales de la provincia, que incluye a las fuerzas de seguridad, se realizará el:

Sábado 20 de diciembre de 2025

Es importante destacar que, al ser depositado en cuentas del Banco Provincia, el dinero suele estar disponible en los cajeros automáticos y a través de la banca móvil (Cuenta DNI) el mismo sábado, aunque la fecha formal de acreditación bancaria pueda figurar como el lunes 22.

¿Qué pasa con los retirados y beneficiarios de la Caja de Policía?

Para el personal retirado y pensionados que dependen de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, el cronograma oficial marca una fecha levemente distinta para la acreditación formal:

Fecha oficial de pago: Lunes 22 de diciembre de 2025.

Revisá tu recibo de haberes digital a través de “Mi Caja PBA” para ver el detalle de la liquidación una vez acreditado.

¿Cuándo se cobra el sueldo de diciembre?

Además del aguinaldo, es fundamental tener en cuenta cuándo se cobrarán los haberes correspondientes al mes de diciembre. El cronograma habitual de la Tesorería General de la Provincia indica que los sueldos se depositarán entre el jueves 1 y el lunes 5 de enero de 2026, garantizando que los efectivos cuenten con sus haberes los primeros días del mes.

¿Cómo calcular cuánto te corresponde?

Recordá que el aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto (incluyendo sueldo básico, antigüedad y adicionales remunerativos) dentro del segundo semestre del año (julio a diciembre). Si tuviste un aumento salarial reciente o realizaste horas CoReS que impactaron en tu recibo, el cálculo se debe hacer sobre ese mes de mayor ingreso.

Esta información ha sido verificada con los últimos anuncios del Ministerio de Economía de la Provincia y la Tesorería General.