Bono de Fin de Año 2025: Provincias y gremios que confirmaron un Plus para Navidad

A fecha de hoy, 17 de diciembre de 2025, el pago del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y los bonos de fin de año entraron en su etapa decisiva. Mientras que el Gobierno Nacional mantiene su política fiscal ajustada, varias provincias y gremios clave han confirmado sumas extraordinarias para recomponer el poder adquisitivo antes de Navidad y Año Nuevo. A continuación, te detallamos la lista completa de quiénes cobran, dónde consultar tu liquidación online y los cronogramas de pago confirmados para esta semana.

Mapa de Provincias: Quiénes confirmaron el bono navideño

A diferencia de años anteriores, el panorama 2025 muestra una gran disparidad entre distritos. Las provincias con cuentas ordenadas han anunciado “bonos puente” o sumas fijas no remunerativas. Este es el estado de situación en los principales distritos:

Santiago del Estero: Como es tradición, la provincia lidera el ranking de pagos adicionales. El gobierno provincial confirmó el depósito de la última cuota del bono extraordinario, que se suma al aguinaldo ya liquidado.

Formosa y San Luis: Ambas administraciones ratificaron el pago de sumas fijas para empleados públicos, depositadas en conjunto con el medio aguinaldo de diciembre.

Provincia de Buenos Aires: Se mantienen las negociaciones paritarias abiertas. Si bien no se oficializó un "bono navideño" generalizado bajo ese nombre, se acordaron aumentos porcentuales que impactan directamente en el cálculo del aguinaldo que se está cobrando esta semana.

Jujuy y Corrientes: Confirmaron cronogramas de pagos de plus unificados (plus de refuerzo) que se abonan antes del 24 de diciembre.

Jubilados y Pensionados ANSES: Fechas y montos de diciembre 2025

Para los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), diciembre llega con el pago unificado de haberes, medio aguinaldo y el bono de refuerzo previsional para quienes cobran la mínima. El calendario de pagos ya está activo y finalizará antes de la Navidad.

Importante: El bono se deposita automáticamente en la misma cuenta sueldo previsional, sin necesidad de trámites extras. Quienes superan la mínima reciben un proporcional hasta alcanzar el tope establecido por el organismo.

Gremios y Sector Privado: Acuerdos confirmados

En el sector privado, las negociaciones han sido sectoriales. Los sindicatos con mayor peso lograron cerrar sumas no remunerativas para compensar la inflación anual:

Empleados de Comercio: Las grandes cadenas de supermercados y autoservicios mayoristas acordaron bonos de fin de año variables según la categoría, a pagarse en órdenes de compra o depósito directo antes del 31 de diciembre.

Bancarios: Perciben sus haberes con actualización por paritaria, impactando fuerte en el aguinaldo, además de la gratificación habitual por el Día del Bancario que ya fue liquidada, aunque algunos bancos privados otorgan plus adicionales a modo de canasta navideña.

Camioneros y Aceiteros: Mantienen los bonos de fin de año más altos del sector industrial y logístico, con pagos que en algunos casos se desdoblan entre diciembre y enero.

Dónde ver y consultar tu liquidación (Online y Gratis)

Para verificar si ya tenés acreditado el bono, el aguinaldo o el sueldo de diciembre, utilizá los canales oficiales para evitar estafas. No es necesario ir al cajero automático para consultar saldo.

Para Jubilados y Pensionados (ANSES)

Podés consultar tu recibo de haberes y la fecha exacta de cobro ingresando a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dirigite a la sección Cobros > Consultar fecha y lugar de cobro.

Para Trabajadores Estatales y Privados

La forma más rápida y segura de “ver” el pago es a través de la aplicación de tu banco (Home Banking). Activá las notificaciones “push” en tu celular para recibir un aviso en tiempo real apenas se acredite el dinero.

Banco Nación (BNA+): Ideal para empleados públicos y beneficiarios sociales.

Ideal para empleados públicos y beneficiarios sociales. Cuenta DNI (Banco Provincia): Para estatales bonaerenses.

Asueto Administrativo: ¿Cómo funcionarán los bancos?

Tené en cuenta que el próximo miércoles 24 de diciembre habrá asueto en la administración pública nacional y bancos (con operatoria reducida o nula según la entidad), por lo que se recomienda realizar extracciones de efectivo o transferencias antes del martes 23 para evitar inconvenientes con el dinero para las fiestas.