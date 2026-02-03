Cronograma de pago y paritarias: todo lo que tenés que saber si sos estatal bonaerense en febrero 2026

El Ministerio de Economía de la Provincia confirmó las fechas de depósito de los haberes correspondientes a enero. Mientras tanto, crece la tensión con los gremios docentes y la administración central por la primera discusión salarial fuerte del año de cara al ciclo lectivo.

Con el inicio del segundo mes del año, la expectativa de los trabajadores de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires se divide en dos frentes: la fecha efectiva de cobro de los sueldos de enero y la apertura de las paritarias 2026. En un contexto donde el poder adquisitivo sigue siendo la variable de ajuste, los gremios mayoritarios ya anticiparon que buscarán un acuerdo que supere los índices de inflación proyectados para el primer trimestre.

Cuándo cobran los estatales bonaerenses

El gobierno provincial ha oficializado el cronograma de pagos para los haberes de enero 2026. Como es habitual, el depósito se realizará de manera escalonada según la terminación del DNI y el organismo de pertenencia. Es fundamental recordar que los sueldos estarán disponibles en los cajeros automáticos del Banco Provincia a partir de las fechas indicadas, aunque en algunos casos la acreditación puede visualizarse vía Home Banking horas antes.

Ver también: Docentes bonaerenses: cuándo es el regreso a las aulas y qué pasará con el aumento salarial de febrero 2026

A continuación, el detalle para organizar tu economía doméstica:

Organismo / Sector Fecha de cobro Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario Jueves 5 de febrero Ministerio de Salud y Caja de Policía Viernes 6 de febrero Ministerio de Educación (Auxiliares y Docentes) Viernes 6 de febrero Administración Central y resto de Ministerios Lunes 9 de febrero Poder Judicial y Legislativo Martes 10 de febrero

Es importante destacar que aquellos jubilados y pensionados del IPS (Instituto de Previsión Social) que no hayan percibido sus haberes en los últimos días de enero, verán regularizada su situación en este mismo cronograma, dependiendo de la terminación de su documento.

Ver también: Paritaria docente bonaerense 2026: ¿Cuánto cobro en febrero y qué pasará en la nueva reunión clave?

La discusión salarial: febrero es clave

Más allá del cobro, el foco está puesto en la paritaria 2026. Febrero es un mes bisagra, especialmente por la presión del inicio de clases. Los gremios que nuclean a los docentes (como SUTEBA y la FEB) ya han mantenido reuniones informales con las autoridades provinciales, exigiendo una recomposición que no solo acompañe la inflación, sino que recupere puntos perdidos durante el último cierre de año.

Por su parte, los trabajadores de la Ley 10.430 (administración pública central) y los profesionales de la salud (CICOP) reclaman:

Cláusula gatillo o actualización mensual: Para evitar que los salarios queden desfasados si la inflación de febrero y marzo supera las expectativas.

Para evitar que los salarios queden desfasados si la inflación de febrero y marzo supera las expectativas. Pases a planta permanente: Un reclamo histórico que sigue vigente para miles de contratados y becarios en el sistema de salud y educación.

Un reclamo histórico que sigue vigente para miles de contratados y becarios en el sistema de salud y educación. Bono de inicio de año: Se baraja la posibilidad de una suma fija no remunerativa para reforzar el bolsillo antes de la compra de útiles escolares, aunque desde Gobernación aún no hay confirmación oficial.

Qué esperar para las próximas semanas

Si bien el diálogo se mantiene abierto, los sindicatos advierten que la oferta que presente el gobierno provincial en la mesa técnica salarial de la próxima semana será determinante. Si la propuesta no satisface el piso del porcentaje de inflación acumulada, no se descartan medidas de fuerza que podrían afectar la atención en hospitales y oficinas públicas, además de poner en duda el normal inicio del ciclo lectivo.

Ver también: Estatales bonaerenses: confirmaron fechas de cobro de febrero 2026 con aumento y reapertura de paritarias

Para consultar tu recibo de sueldo digital y verificar los descuentos o ítems liquidados, recordá que podés ingresar al portal oficial de Recursos Humanos de la Provincia de Buenos Aires o a la plataforma ABC en el caso de los docentes, utilizando tu usuario y clave habitual.