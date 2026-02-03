Paritaria docente bonaerense 2026: ¿Cuánto cobro en febrero y qué pasará en la nueva reunión clave?

Tras el último acuerdo salarial alcanzado entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los gremios, los docentes bonaerenses comienzan febrero con nuevos montos en sus bolsillos. Sin embargo, la atención está puesta en la nueva convocatoria paritaria confirmada para este jueves 5 de febrero, donde se buscará definir el esquema de aumentos para el resto del trimestre y garantizar el inicio del ciclo lectivo el próximo 2 de marzo.

Sueldos docentes en febrero 2026: Escala salarial actualizada

Con el incremento del 4,5% (que incluyó retroactivos de diciembre y enero) ya impactando en las liquidaciones actuales, los salarios de bolsillo para los distintos cargos en la provincia han quedado conformados de la siguiente manera:

Maestro de grado (jornada simple): El salario inicial se ubica en $750.692 .

El salario inicial se ubica en . Maestro de grado (jornada completa): Percibirá un haber de $1.501.384 .

Percibirá un haber de . Preceptor (inicial): El sueldo base asciende a $642.321 .

El sueldo base asciende a . Profesor (20 módulos): Alcanzará una remuneración de $969.256 .

Alcanzará una remuneración de . Director de 1° categoría: Pasará a cobrar $1.115.138.

Es importante destacar que estos montos corresponden al cierre de la negociación 2025 y el primer tramo de ajuste de 2026, diseñado para paliar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación de los últimos meses.

Calendario de pagos: Cuándo cobran los docentes de PBA

La Tesorería General de la Provincia confirmó que el cronograma de pagos para el sector educativo se completará esta semana. El esquema final para los trabajadores dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) es el siguiente:

Viernes 6 de febrero: Cobro de haberes para todo el personal docente y administrativo de la DGCyE.

El pago incluye el aumento acordado en la última mesa técnica y los montos correspondientes a la ayuda escolar, cuyas asignaciones también fueron actualizadas recientemente.

Jueves 5 de febrero: Una reunión determinante para el inicio de clases

El Gobierno de Axel Kicillof citó formalmente al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —integrado por SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET— para retomar el diálogo este jueves 5 de febrero. El objetivo de las autoridades provinciales es cerrar un acuerdo trimestral que permita un horizonte de previsibilidad.

Los gremios ya adelantaron que sus pedidos se centrarán en tres ejes fundamentales:

Cláusula de actualización: Que los salarios no pierdan contra el índice de inflación de enero y febrero. Continuidad de las comisiones técnicas: Discusión sobre condiciones laborales, infraestructura escolar y salud ocupacional. Recuperación de básicos: Continuar con el proceso de “blanqueo” de sumas fijas para que impacten en la antigüedad y en los haberes de los jubilados del IPS.

A pesar de que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) había manifestado disconformidad en la última oferta por considerarla insuficiente, la mayoría de los gremios aceptó el tramo actual bajo la condición de mantener la paritaria abierta y permanente frente a la emergencia económica actual.

