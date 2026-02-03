Docentes bonaerenses: cuándo es el regreso a las aulas y qué pasará con el aumento salarial de febrero 2026

El inicio del ciclo lectivo 2026 en la Provincia de Buenos Aires ya tiene fechas confirmadas y una agenda marcada por la reapertura de las negociaciones paritarias. Con el objetivo de cumplir con los 190 días de clases obligatorios, el Gobierno provincial y los gremios docentes se preparan para un mes de febrero clave que definirá el normal funcionamiento de las escuelas.

Calendario escolar 2026: fechas clave para el regreso docente

El personal docente y directivo de las escuelas bonaerenses debe retomar sus actividades presenciales durante el mes de febrero para las jornadas de planificación, capacitación y las instancias de intensificación de la enseñanza para alumnos con materias pendientes. Según el cronograma oficial de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), estas son las fechas principales:

Regreso de docentes a las escuelas: El personal jerárquico y docente se presentará en los establecimientos a partir de la segunda semana de febrero para las actividades previas al inicio de clases.

El personal jerárquico y docente se presentará en los establecimientos a partir de la segunda semana de febrero para las actividades previas al inicio de clases. Nivel Inicial, Primaria y Secundaria: El inicio oficial de clases con alumnos será el lunes 2 de marzo de 2026 .

El inicio oficial de clases con alumnos será el . Educación Superior: Para los institutos de formación docente y técnica, el ciclo lectivo comenzará el 16 de marzo.

Para los institutos de formación docente y técnica, el ciclo lectivo comenzará el 16 de marzo. Receso de invierno: Está programado del 20 al 31 de julio de 2026.

Está programado del 20 al 31 de julio de 2026. Cierre del ciclo lectivo: Las clases finalizarán el 22 de diciembre de 2026.

Paritarias 2026: la nueva convocatoria de Axel Kicillof

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó formalmente a los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —SUTEBA, FEB, AMET, SADOP y UDOCBA— a una nueva mesa de negociación salarial para este jueves 5 de febrero.

Tras el acuerdo alcanzado en enero, que consistió en un incremento del 4,5%, los sindicatos buscan ahora una recomposición que permita ganarle a la inflación de los primeros meses del año. La intención de los gremios es cerrar “acuerdos cortos” que incluyan cláusulas de revisión mensual o bimestral para evitar la pérdida del poder adquisitivo.

Escala salarial vigente a febrero 2026

Con los últimos ajustes aplicados, los salarios de referencia para el sector docente en la provincia se ubican en los siguientes valores aproximados de bolsillo:

Cargo Salario Aproximado Preceptor (Iniciático) $642.321 Maestro de Grado (Jornada Completa) $1.501.384 Profesor (20 módulos) $969.256 Director de Primera Categoría $1.115.138

Infraestructura y condiciones laborales para el regreso

Además de la discusión salarial, el regreso a las aulas contempla el monitoreo de las condiciones edilicias. Los gremios han manifestado la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de ventilación y la provisión de servicios básicos en los distritos del Conurbano y el interior provincial.

El Gobierno bonaerense, por su parte, ratificó que se están llevando adelante obras de mantenimiento invernal y adecuación de aulas en más de 2.000 establecimientos para asegurar que el 2 de marzo todos los estudiantes puedan comenzar el ciclo lectivo sin contratiempos.