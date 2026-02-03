Docentes bonaerenses: cuándo es el regreso a las aulas y qué pasará con el aumento salarial de febrero 2026

Ignacio Hernández
paritarias docentes bonaerenses sueldo

El inicio del ciclo lectivo 2026 en la Provincia de Buenos Aires ya tiene fechas confirmadas y una agenda marcada por la reapertura de las negociaciones paritarias. Con el objetivo de cumplir con los 190 días de clases obligatorios, el Gobierno provincial y los gremios docentes se preparan para un mes de febrero clave que definirá el normal funcionamiento de las escuelas.

Calendario escolar 2026: fechas clave para el regreso docente

Paritaria docente provincia febrero 2026

El personal docente y directivo de las escuelas bonaerenses debe retomar sus actividades presenciales durante el mes de febrero para las jornadas de planificación, capacitación y las instancias de intensificación de la enseñanza para alumnos con materias pendientes. Según el cronograma oficial de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), estas son las fechas principales:

  • Regreso de docentes a las escuelas: El personal jerárquico y docente se presentará en los establecimientos a partir de la segunda semana de febrero para las actividades previas al inicio de clases.
  • Nivel Inicial, Primaria y Secundaria: El inicio oficial de clases con alumnos será el lunes 2 de marzo de 2026.
  • Educación Superior: Para los institutos de formación docente y técnica, el ciclo lectivo comenzará el 16 de marzo.
  • Receso de invierno: Está programado del 20 al 31 de julio de 2026.
  • Cierre del ciclo lectivo: Las clases finalizarán el 22 de diciembre de 2026.

Paritarias 2026: la nueva convocatoria de Axel Kicillof

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó formalmente a los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —SUTEBA, FEB, AMET, SADOP y UDOCBA— a una nueva mesa de negociación salarial para este jueves 5 de febrero.

Tras el acuerdo alcanzado en enero, que consistió en un incremento del 4,5%, los sindicatos buscan ahora una recomposición que permita ganarle a la inflación de los primeros meses del año. La intención de los gremios es cerrar “acuerdos cortos” que incluyan cláusulas de revisión mensual o bimestral para evitar la pérdida del poder adquisitivo.

Escala salarial vigente a febrero 2026

Con los últimos ajustes aplicados, los salarios de referencia para el sector docente en la provincia se ubican en los siguientes valores aproximados de bolsillo:

CargoSalario Aproximado
Preceptor (Iniciático)$642.321
Maestro de Grado (Jornada Completa)$1.501.384
Profesor (20 módulos)$969.256
Director de Primera Categoría$1.115.138

Infraestructura y condiciones laborales para el regreso

Además de la discusión salarial, el regreso a las aulas contempla el monitoreo de las condiciones edilicias. Los gremios han manifestado la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de ventilación y la provisión de servicios básicos en los distritos del Conurbano y el interior provincial.

El Gobierno bonaerense, por su parte, ratificó que se están llevando adelante obras de mantenimiento invernal y adecuación de aulas en más de 2.000 establecimientos para asegurar que el 2 de marzo todos los estudiantes puedan comenzar el ciclo lectivo sin contratiempos.

