Estatales bonaerenses: confirmaron fechas de cobro de febrero 2026 con aumento y reapertura de paritarias

Este 1 de febrero comienza una semana clave para los trabajadores de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires. Tras el cierre de las liquidaciones, el Ministerio de Economía provincial oficializó el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de enero, que se perciben en estos primeros días de febrero de 2026. La novedad principal es la impactación del aumento salarial acordado recientemente, que busca mitigar la erosión inflacionaria del último bimestre.

A continuación, detallamos toda la información necesaria: el calendario de depósitos día por día, cómo se compone el incremento que verás reflejado en tu cuenta y qué va a pasar con la negociación salarial convocada para esta misma semana.

Cronograma de pagos: ¿cuándo cobro según mi organismo?

La Tesorería General de la Gobernación ha dispuesto un esquema de pagos que se extenderá hasta el viernes 6 de febrero. Si bien algunos organismos descentralizados ya iniciaron sus cobros el pasado viernes 30 de enero, el grueso de la administración pública percibirá sus haberes a partir de mañana.

Lunes 2 de febrero

Ministerio de Seguridad (Policía Bonaerense)

Servicio Penitenciario Bonaerense

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Patronato de Liberados

Instituto Provincial de Loterías y Casinos

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

Martes 3 de febrero

Ministerio de Salud (Hospitales públicos)

Caja de Policía

Miércoles 4 de febrero

Administración Central (Ministerios de Gobierno, Economía, Justicia, Infraestructura, etc.)

Organismos de la Constitución (ARBA, IOMA, etc.)

Entes Autárquicos

Jueves 5 de febrero

Poder Judicial

Poder Legislativo

Viernes 6 de febrero

Dirección General de Cultura y Educación (Docentes y auxiliares)

El detalle del aumento: ¿cuánto dinero extra se deposita?

El incremento salarial que se hace efectivo en este cobro promedia un 4,5% de bolsillo respecto a los salarios de diciembre. Es importante entender cómo se compone esta suba para controlar el recibo de sueldo, ya que es el resultado de una negociación que incluyó ajustes retroactivos:

Retroactivo a diciembre 2025: Se aplica un ajuste del 1% sobre los básicos de ese mes. Esto impacta también en el recálculo de la segunda cuota del aguinaldo (SAC), por lo que deberías ver una diferencia a favor bajo el concepto de retroactivo.

Se aplica un ajuste del 1% sobre los básicos de ese mes. Esto impacta también en el recálculo de la segunda cuota del aguinaldo (SAC), por lo que deberías ver una diferencia a favor bajo el concepto de retroactivo. Aumento de enero 2026: Se suma un 2% adicional acumulativo.

Ver también: Paritarias bonaerenses: Kicillof convocó a estatales y docentes para definir los aumentos de febrero

En términos nominales, para el sector docente, esto lleva el salario de un maestro de grado de jornada simple (sin antigüedad) a aproximadamente $750.692. En el caso de una jornada completa, el haber inicial supera el $1.501.000. Para los médicos ingresantes en el sistema de salud bonaerense, las cifras también se ajustan proporcionalmente a este esquema.

Alerta gremial: se reabren las paritarias esta semana

Mientras se acreditan los sueldos, la tensión se traslada nuevamente a las mesas de negociación. El acuerdo firmado en enero fue considerado “corto” por la mayoría de los gremios (ATE, UPCN, FEGEPPBA y el Frente de Unidad Docente), quienes aceptaron la propuesta con la condición excluyente de una reapertura inmediata.

El gobierno de Axel Kicillof cumplió con el compromiso y ha convocado a los representantes sindicales para retomar el diálogo este jueves 5 de febrero. El objetivo de los sindicatos es discutir la pauta salarial para febrero y marzo, exigiendo un mecanismo de actualización que, como mínimo, empate a la inflación proyectada para el primer trimestre de 2026, evitando la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los salarios estatales nacionales (cuyo aumento fue de apenas el 2% más bonos fijos).

Se espera que en esta nueva ronda se pongan sobre la mesa no solo porcentajes al básico, sino también la actualización de asignaciones familiares y topes para el cobro de las mismas, un reclamo persistente de los sectores con salarios medios.

Recomendación para el usuario

Si sos empleado estatal, verificá tu cuenta bancaria a primera hora del día correspondiente a tu cronograma. Recordá que el recibo de sueldo digital estará disponible en el portal Mi.BA o en la plataforma de RRHH de tu organismo entre 24 y 48 horas después de la acreditación. Prestá especial atención a los ítems “Retroactivo” para asegurarte de que se liquidó correctamente el ajuste de diciembre y la diferencia de aguinaldo.