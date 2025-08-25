banner ad

Crimen y horror en San Antonio de Areco: Hallan pareja muerta en un auto tiroteado

Francisco Díaz
auto

El hallazgo de los cuerpos de un hombre y una mujer dentro de un Chevrolet Onix 0km provocó conmoción en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco.

El vehículo, que tenía radicación en Tigre, fue encontrado en un camino vecinal cercano a la Ruta 8, con claros signos de un ataque a balazos.

Agosto se despide con días soleados y temperaturas primaverales
Mirá también:

Agosto se despide con días soleados y temperaturas primaverales

La escena dejó más interrogantes que respuestas: el tanque de nafta estaba abierto y con un trapo colocado en su interior, en lo que se presume pudo ser un intento de incendiar el auto para borrar rastros.

Primeras hipótesis

Fuentes policiales señalaron que una de las principales líneas de investigación apunta a que el hombre le disparó a la mujer y luego se quitó la vida. El cuerpo masculino fue hallado en el asiento del conductor, con un tiro en la cabeza y un arma a su lado, mientras que la mujer estaba sin vida en el asiento trasero.

Escena impactante

En el lugar trabajó la Policía Científica, que secuestró siete cartuchos calibre 9 mm hallados entre el capot y el parabrisas. El área quedó acordonada mientras se llevan adelante peritajes balísticos y toxicológicos, además de rastrear cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido del vehículo.

El caso generó misterio y alarma, ya que el crimen se produjo en una zona tranquila y alejada del centro urbano.

Macabro hallazgo en Ruta 11: Hallan a una persona muerta en una alcantarilla en Castelli
Mirá también:

Macabro hallazgo en Ruta 11: Hallan a una persona muerta en una alcantarilla en Castelli
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Alerta amarilla en 10 provincias por vientos de hasta 100 km/h y nevadas intensas
Fuertes vientos y lluvias: el SMN alerta a ocho provincias por fenómenos riesgosos
Nacionales Provincia
IMG 20250824 131627 (1280 x 720 píxel)
Tragedia en la Ruta 205: Falleció una niña de tres años
Provincia
Macabro hallazgo en Ruta 11: Hallan a una persona muerta en una alcantarilla en Castelli
Castelli
fresco agradavle1
Domingo con temperaturas agradables: ¿Se viene una semana primaveral?
Provincia
Ariel Pérez confesó haber matado a su ex y aseguró:
Ariel Pérez confesó haber matado a su ex y aseguró: “Lo volvería a hacer”
Nacionales
agradable en otoño
Agosto se despide con días soleados y temperaturas primaverales
Provincia
¿De qué electrodoméstico sos según tu año de nacimiento? Un repaso generacional y divertido
ARCA habilitó el ingreso de electrodomésticos desde Chile: así es el nuevo trámite autorizado
Sociedad

Más leídas