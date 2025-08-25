Crimen y horror en San Antonio de Areco: Hallan pareja muerta en un auto tiroteado

El hallazgo de los cuerpos de un hombre y una mujer dentro de un Chevrolet Onix 0km provocó conmoción en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco.

El vehículo, que tenía radicación en Tigre, fue encontrado en un camino vecinal cercano a la Ruta 8, con claros signos de un ataque a balazos.

La escena dejó más interrogantes que respuestas: el tanque de nafta estaba abierto y con un trapo colocado en su interior, en lo que se presume pudo ser un intento de incendiar el auto para borrar rastros.

Primeras hipótesis

Fuentes policiales señalaron que una de las principales líneas de investigación apunta a que el hombre le disparó a la mujer y luego se quitó la vida. El cuerpo masculino fue hallado en el asiento del conductor, con un tiro en la cabeza y un arma a su lado, mientras que la mujer estaba sin vida en el asiento trasero.

Escena impactante

En el lugar trabajó la Policía Científica, que secuestró siete cartuchos calibre 9 mm hallados entre el capot y el parabrisas. El área quedó acordonada mientras se llevan adelante peritajes balísticos y toxicológicos, además de rastrear cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido del vehículo.

El caso generó misterio y alarma, ya que el crimen se produjo en una zona tranquila y alejada del centro urbano.