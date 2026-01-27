Créditos a tasa 0% de Mercado Pago: ¿Cómo obtener hasta 10 millones y cuáles son los plazos?

En un contexto económico donde el financiamiento suele tener costos elevados, Mercado Pago ha consolidado para este 2026 su línea de créditos a tasa 0%. Esta herramienta, denominada técnicamente dentro del programa Dinero Plus, está diseñada para ofrecer liquidez inmediata a comerciantes, emprendedores y usuarios con buen perfil crediticio dentro del ecosistema de Mercado Libre.

A diferencia de los préstamos bancarios tradicionales, este beneficio destaca por su agilidad: el dinero se acredita al instante y no requiere de trámites presenciales ni papeleo físico.

Requisitos actualizados para calificar al beneficio

El acceso a la tasa del 0% no es masivo, sino que depende de una evaluación algorítmica constante. Para que la aplicación te habilite esta opción en 2026, debes cumplir con los siguientes puntos clave:

Ventas sostenidas: Es necesario haber registrado ventas por un monto mínimo (actualmente fijado en un promedio de $50.000 mensuales) durante los últimos dos o tres meses consecutivos, ya sea a través de Mercado Libre o mediante cobros con QR y Point de Mercado Pago.

Es necesario haber registrado ventas por un monto mínimo (actualmente fijado en un promedio de $50.000 mensuales) durante los últimos dos o tres meses consecutivos, ya sea a través de Mercado Libre o mediante cobros con QR y Point de Mercado Pago. Reputación en la plataforma: Si vendés en Mercado Libre, contar con una reputación "verde" es indispensable. La plataforma evalúa la demora en los envíos y la calidad de la atención al cliente.

Buen comportamiento de pago: Si ya utilizaste Mercado Crédito anteriormente, es fundamental no haber incurrido en moras. El sistema premia la puntualidad con mejores tasas y límites más altos.

Perfil crediticio externo: Mercado Pago también consulta bases de datos como el Veraz o la Central de Deudores del Banco Central (BCRA). Tener una situación regular (Nivel 1) aumenta drásticamente las chances.

Montos y plazos de devolución: ¿cómo funciona el esquema?

La línea a tasa 0% está pensada como un financiamiento de “corto aliento”, ideal para capital de trabajo, compra de mercadería de oportunidad o pago a proveedores.

Montos disponibles

Aunque el tope máximo publicitado alcanza los $10.000.000, el límite para cada usuario es personalizado. La primera oferta suele ser menor y va escalando a medida que se devuelve el dinero y crecen las ventas del negocio.

Plazos de devolución

A diferencia de los créditos en cuotas mensuales, el préstamo a tasa 0% se devuelve en un pago único. Los plazos disponibles para cancelar son:

7 días

14 días

21 días

28 días (máximo de 4 semanas)

Es importante marcar que, si el usuario elige plazos más largos (como 3, 6 o 12 meses), el crédito dejará de ser a tasa 0% para aplicar el interés correspondiente al perfil de riesgo del solicitante.

Cómo solicitarlo paso a paso

Si cumplís con los requisitos, la oferta aparecerá automáticamente en tu aplicación. Los pasos para activarlo son:

Abrir la app de Mercado Pago y dirigirse a la sección Préstamos (o Mercado Crédito).

(o Mercado Crédito). Verificar si aparece el cartel de Dinero Plus con la leyenda “Tasa 0%”.

con la leyenda “Tasa 0%”. Seleccionar el monto que necesitás (dentro de tu límite disponible).

Elegir el plazo de devolución (entre 7 y 28 días).

Confirmar la operación. El dinero aparecerá en tu saldo de cuenta al instante.

Claves para mantener la oferta activa

Muchos usuarios reportan que la oferta de tasa 0% aparece y desaparece. Esto se debe a que Mercado Pago recalcula los límites y tasas mes a mes. Para asegurarte de tenerla siempre disponible, se recomienda:

No dejar la cuenta en saldo negativo.

Centralizar la mayor cantidad de cobros posibles en la plataforma.

Pagar el préstamo incluso unos días antes del vencimiento para mejorar el “score” interno.

Una ventaja estratégica de este crédito es que, una vez cancelado, suele habilitarse nuevamente de forma inmediata, permitiendo un “ciclo de financiamiento” continuo sin pagar un solo peso de interés.