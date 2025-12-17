Crecen los casos de coqueluche en Argentina: la Provincia de Buenos Aires es la más golpeada

En la última actualización del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 81 nuevos casos de coqueluche en el país. Con estas cifras, el número total de contagios durante el 2025 asciende a 846.

Afectación amplia en el territorio nacional

Ya son 21 las jurisdicciones argentinas afectadas por los casos de esta enfermedad. La mayor concentración de afecciones se observa en la Región Centro, que acumula 653 contagios.

La Provincia de Buenos Aires reporta la mayor cantidad de casos

La provincia de Buenos Aires tiene al día de hoy 439 casos, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reporta 83. En el sur del país, el total de casos asciende a 157, con predominancia en Tierra del Fuego, donde existe un brote activo.

Lo que más preocupa de esta situación epidemiológica es que el mayor grupo de incidencia se concentra entre bebés, niños y niñas de 0 a 5 años. En lo que va del año, los menores de 1 representan el 35,3% de los casos confirmados.

Los efectos graves del coqueluche en la infancia

Hasta el momento, los fallecimientos por coqueluche registrados en el país durante el 2025 son 7, todos ellos sin antecedentes de vacunación. Cuatro de las personas fallecidas son bebés menores de seis meses, otra un niño de entre seis y once meses, y los dos fallecimientos restantes son de menores de entre doce y veintitrés meses.

Características de la enfermedad y su prevención

Según el Ministerio de Salud de la Nación, el coqueluche “es una enfermedad respiratoria aguda prevenible por vacunación, que puede afectar a personas de todas las edades, aunque presenta mayores tasas de morbilidad y mortalidad en lactantes y niños pequeños”. Los adolescentes y adultos jóvenes pueden presentar la enfermedad de forma leve y representan una fuente importante de transmisión hacia los menores.

“Dado su alto grado de contagiosidad, especialmente en contextos de contacto estrecho como el hogar, jardines maternales y escuelas, resulta fundamental el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno para evitar la propagación” agregaron desde la cartera en el Boletín Epidemiológico Nacional.

La vacunación es la principal estrategia de prevención frente al coqueluche. Según el reporte, al 10 de diciembre las coberturas parciales alcanzaban el 76,72% para la primera dosis de la vacuna quíntuple, el 76,97% para la segunda y el 71,60% para la tercera. Sin embargo, el análisis de los refuerzos muestra que la cobertura en niños de entre 15 y 18 meses fue del 62,59%; a los 5 años, del 76,8%; y a los 11 años, del 77,6%.

En cuanto a la población gestante, el informe indica que el 71,64% de las embarazadas recibió la dosis recomendada.

Recomendaciones para la población

El Ministerio de Salud de la Nación recomendó reforzar la continuidad del Calendario Nacional de Vacunación, mejorar la captación activa de la población objetivo y reducir las desigualdades interjurisdiccionales. Además, alentó la posibilidad de seguir desarrollando campañas de sensibilización y acciones coordinadas con escuelas, clubes y espacios comunitarios.