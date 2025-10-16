Continúa el tiempo agradable en la Provincia de Buenos Aires… pero, ¿vuelven las lluvias?

El mes de octubre avanza rápidamente y ya transcurre la segunda mitad del décimo mes del año, con un dato que sorprende: faltan solo 76 días para que termine 2025, reflejando lo veloz que pasa el tiempo.

Durante esta jornada de jueves 16 de octubre, el clima en la provincia de Buenos Aires se mantiene estable y con temperaturas elevadas para la época, en una semana marcada por el predominio del buen tiempo.

Pronóstico para este jueves 16 de octubre

Condición Descripción Estado del cielo Mayormente nublado durante toda la jornada Temperatura mínima 16°C Temperatura máxima 28°C (la más alta de la semana) Vientos Suaves del norte, rotando al este hacia la noche Humedad Moderada a elevada, con ambiente templado y algo pesado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el jueves marcará un repunte térmico, con valores que alcanzarán los 28 grados, generando una sensación de clima casi veraniego en varias localidades bonaerenses.

Cómo seguirá el tiempo en la provincia

Día Condiciones generales Mínima Máxima Viernes 17 Lluvias aisladas en la mañana, mejorando hacia la tarde con cielo nublado 15°C 23°C Sábado 18 Cielo algo nublado durante toda la jornada 10°C 22°C Domingo 19 (Día de la Madre) Cielo parcialmente nublado, ideal para actividades al aire libre 12°C 22°C

Tendencia general

Luego del paso de un débil frente inestable el viernes, el tiempo volverá a estabilizarse el fin de semana, con temperaturas moderadas y sin lluvias previstas. En líneas generales, la provincia de Buenos Aires disfrutará de días agradables y cielos parcialmente despejados, ideales para compartir al aire libre durante el Día de la Madre.