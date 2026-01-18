Confirmado: Nuevo aumento para la Policía Bonaerense en el inicio de 2026

Tras días de intensas negociaciones y en un contexto económico que no da tregua, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires definió la pauta salarial para el arranque de este 2026. Siguiendo el esquema habitual de trasladar los acuerdos de la administración pública central a las fuerzas de seguridad, se confirmó que los efectivos de la Policía Bonaerense recibirán un aumento del 4,5% bimestral, con una reapertura de discusiones pactada para febrero.

El anuncio llega apenas 48 horas después de que se conociera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que marcó un 2,8%, presionando la necesidad de una actualización rápida para evitar una mayor pérdida del poder adquisitivo en el bolsillo de los uniformados.

Cómo se aplicará el aumento para la Policía Bonaerense

Según fuentes cercanas a la negociación en La Plata, el incremento no será de una sola vez, sino que busca acompañar la curva inflacionaria de este primer trimestre. El esquema aceptado por los gremios estatales (y que se replica por decreto para la Policía) funciona de la siguiente manera:

Enero 2026: Se aplica una suba del 3% sobre el salario básico. Este monto se verá reflejado en el cobro de los haberes a principios de febrero.

Se aplica una suba del sobre el salario básico. Este monto se verá reflejado en el cobro de los haberes a principios de febrero. Febrero 2026: Se completa el tramo con un 1,5% adicional, consolidando un aumento acumulado del 4,5% para el primer bimestre.

Ver también: ¡Urgente Estatales! Kicillof cerró la paritaria de Enero 2026: ¿Se paga bono o aumento? Todos los detalles

Dato clave: La Provincia se comprometió a una cláusula de revisión inmediata en febrero. Si la inflación de enero (que se conocerá a mediados del mes que viene) supera las expectativas, las partes volverán a sentarse para ajustar la diferencia.

Escala salarial

Con este nuevo ajuste, la estructura de sueldos de la fuerza provincial sufre modificaciones. Si bien las cifras finales dependen de la antigüedad y las horas Cores, el sueldo de bolsillo para las jerarquías iniciales recibe un alivio necesario.

A continuación, una estimación de cómo impacta el porcentaje en las categorías base (sin contar bonificaciones específicas ni antigüedad):

Jerarquía Impacto Aumento (Estimado) Oficial de Policía El básico recibe la inyección del 3% retroactivo a enero. Sargento Ajuste proporcional manteniendo la escala jerárquica. Subteniente Se actualizan también los ítems no remunerativos atados al básico. Comisario El incremento impacta en los gastos de representación y jerarquización.

Es importante recordar que el aumento también alcanza a los retirados y pensionados de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.

Ver también: Paritarias Estatales Provincia de Buenos Aires: Se confirmó el aumento de enero 2026 y las fechas de cobro

El contexto: la inflación de diciembre como detonante

El cierre del 2025 dejó una inflación de diciembre del 2,8%, un número que, si bien mostró una desaceleración respecto a meses anteriores, obligó al equipo económico de Axel Kicillof a mejorar la oferta inicial del 1,5% que había sido rechazada de plano por los sindicatos docentes y estatales la semana pasada.

Para la familia policial, que no tiene paritarias formales y depende de la “toma de referencia” de la Ley 10.430, este acuerdo rápido es vital. Evita que el salario de enero quede licuado antes de empezar el año escolar.

Ver también: ¡Confirmado! Nuevo aumento a docentes bonaerenses en enero 2026: cuánto cobrás y cuándo se paga

¿Qué pasa con las horas Cores?

Hasta el momento, no hubo anuncios oficiales sobre un aumento específico en el valor de las horas Cores (Compensación por Recargo de Servicio). Sin embargo, históricamente, estas actualizaciones suelen anunciarse por separado unas semanas después del cierre de la pauta salarial general. Se espera que para la primera quincena de febrero haya novedades al respecto, buscando equiparar el valor de la hora extra con el aumento del combustible y el transporte.

Próximos pasos

Liquidación: El aumento del 3% correspondiente a enero se liquidará con los haberes que se depositan el último día hábil de enero o el primero de febrero .

El aumento del 3% correspondiente a enero se liquidará con los haberes que se depositan el . Nueva Mesa: La discusión se retoma en febrero 2026 para definir la pauta de marzo y abril.

Mantendremos actualizada la información a medida que el Ministerio de Seguridad publique las grillas oficiales con los montos finales en mano.