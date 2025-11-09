¿Cómo y dónde ver la F1 en vivo? Alternativas gratuitas y pagas

El rugir de los motores, la adrenalina de los adelantamientos y la estrategia en los pits. La Fórmula 1 es un espectáculo global y, si estás buscando ver F1 en vivo en 2025, tenés muchas opciones para seguir cada Gran Premio. Los derechos de transmisión son un laberinto geográfico, por eso preparamos una guía completa, actualizada y detallada con todas las alternativas, desde el streaming oficial hasta las cadenas de TV exclusivas de tu región.

La opción Global y Oficial: F1 TV Pro

Si sos un fanático que busca la experiencia más completa y flexible, F1 TV Pro es la plataforma de streaming oficial de la Fórmula 1 y, a menudo, la mejor opción.

Lo que te ofrece F1 TV Pro

Transmisión en vivo de todas las sesiones: Podés ver las Prácticas Libres, Clasificación, Sprint y Carrera de cada Gran Premio.

Podés ver las Prácticas Libres, Clasificación, Sprint y Carrera de cada Gran Premio. Multivista y Cámaras a bordo: Accedé a cámaras exclusivas de los 20 pilotos, al Pit Lane y a una vista con datos en tiempo real.

Accedé a cámaras exclusivas de los 20 pilotos, al Pit Lane y a una vista con datos en tiempo real. Comentarios en varios idiomas: Generalmente incluye español, inglés, francés, alemán y portugués.

Generalmente incluye español, inglés, francés, alemán y portugués. Archivo histórico: Reviví carreras legendarias del pasado.

Reviví carreras legendarias del pasado. Disponibilidad limitada: Atención: A pesar de ser la plataforma oficial, F1 TV Pro no está disponible para la transmisión en vivo en países donde la F1 ya vendió derechos exclusivos a una cadena local (por ejemplo, España, donde los derechos los tiene DAZN).

Tip Clave: Consultá siempre el sitio oficial de F1 TV para verificar la disponibilidad de la versión Pro en tu país, ya que varía constantemente.

Alternativas por Región: Canales y Plataformas Exclusivas

La forma más común de ver la F1 es a través de los canales que adquirieron los derechos de transmisión en tu territorio. Acá te presentamos un resumen por países o regiones:

Región Principal Plataforma de Transmisión (2025) Detalles de Acceso España DAZN F1 Tenés acceso a través de la plataforma de streaming DAZN o mediante los paquetes de televisión de Movistar+ que incluyan DAZN F1. México SKY Sports / SKY+ / Izzi Go Los derechos están principalmente en manos de Grupo Televisa Univisión. La transmisión va por SKY Sports y su servicio de streaming SKY+ (o Izzi Go para clientes de Izzi). Latinoamérica (Mayoría de países: Argentina, Chile, Colombia, Perú, etc.) ESPN / Star Action / Star+ / Disney+ La F1 se ve a través de los canales de ESPN y Star Action en TV por cable, y en streaming a través de Star+ y, en algunos casos, Disney+ (que comenzó a integrar el contenido de ESPN/Star en 2024-2025). Estados Unidos ESPN (Hasta finales de 2025) La transmisión es a través de ESPN, ESPN2 y ABC, retransmitiendo la señal de Sky Sports F1.

A partir de la temporada 2026, los derechos de transmisión exclusivos para EE. UU. pasarán a Apple TV+ por un acuerdo a largo plazo, por lo que ESPN dejará de emitir la F1 en vivo. Planificá tu suscripción de futuro.

La Solución sin Restricciones: ¿Cómo ver la F1 gratis y con VPN?

Si vivís en un país donde la F1 TV Pro no está disponible o donde la suscripción a la TV por cable es muy cara, podés usar una VPN (Red Privada Virtual) para simular que te conectás desde otro territorio y acceder a transmisiones gratuitas o más económicas.

Canales con Transmisión Gratuita (con VPN)

Algunos canales europeos tienen los derechos para transmitir la F1 en abierto, de forma gratuita y legal, pero solo dentro de su propio país. Si te conectás con una VPN a un servidor en esos países, podés acceder a su streaming online:

🇦🇹 ORF (Austria): Ofrece la transmisión de algunas carreras en abierto y de forma gratuita en su plataforma de streaming (ORF TVthek). Necesitás una VPN con servidor en Austria.

Ofrece la transmisión de algunas carreras en abierto y de forma gratuita en su plataforma de streaming (ORF TVthek). Necesitás una VPN con servidor en Austria. 🇨🇭 SRF (Suiza): Transmite algunas carreras de forma gratuita. Necesitás una VPN con servidor en Suiza.

Transmite algunas carreras de forma gratuita. Necesitás una VPN con servidor en Suiza. 🇧🇪 RTBF (Bélgica): La cadena pública belga emite carreras de F1 en francés a través de su plataforma Auvio. Necesitás una VPN con servidor en Bélgica.

Pasos para ver F1 en vivo con una VPN

Conseguí una VPN de Calidad: Elegí un servicio con servidores rápidos y confiables (como NordVPN, ExpressVPN o Surfshark). Instalá y conectate: Abrí la aplicación e iniciá sesión. Seleccioná el País: Elegí un servidor en uno de los países que transmiten F1 en abierto (por ejemplo, Austria para ORF). Accedé a la Web: Abrí el sitio web oficial del canal de TV gratuito (por ejemplo, el de ORF). Disfrutá: Buscá la sección de transmisión en vivo y ¡listo! Podés disfrutar de la F1 sin pagar por una suscripción local.

Resumen Rápido: ¿Qué te conviene más?

Si buscás la máxima inmersión y flexibilidad (cámaras a bordo, multicámara), y está disponible en tu país: F1 TV Pro .

(cámaras a bordo, multicámara), y está disponible en tu país: . Si estás en España : DAZN F1 .

: . Si estás en Latinoamérica y tenés cable o un servicio de streaming asociado: ESPN / Star+ / Disney+ .

y tenés cable o un servicio de streaming asociado: . Si querés ver F1 gratis y estás dispuesto a usar una VPN: Un canal en abierto como ORF o RTBF.

Con esta información actualizada, ya tenés todas las herramientas para elegir la mejor manera de ver F1 en vivo y disfrutar de la velocidad y el drama de cada Gran Premio de 2025. ¡A disfrutar la temporada!