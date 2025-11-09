¿Cómo y dónde ver la F1 en vivo? Alternativas gratuitas y pagas

Alejandra Martínez
Colapinto largará 15° en el Gran Premio de EE.UU. tras un buen desempeño en la clasificación

El rugir de los motores, la adrenalina de los adelantamientos y la estrategia en los pits. La Fórmula 1 es un espectáculo global y, si estás buscando ver F1 en vivo en 2025, tenés muchas opciones para seguir cada Gran Premio. Los derechos de transmisión son un laberinto geográfico, por eso preparamos una guía completa, actualizada y detallada con todas las alternativas, desde el streaming oficial hasta las cadenas de TV exclusivas de tu región.

La opción Global y Oficial: F1 TV Pro

Si sos un fanático que busca la experiencia más completa y flexible, F1 TV Pro es la plataforma de streaming oficial de la Fórmula 1 y, a menudo, la mejor opción.

Superclásico HOY: Dónde y Cómo Ver Boca vs. River EN VIVO
Mirá también:

Superclásico HOY: Dónde y Cómo Ver Boca vs. River EN VIVO

Lo que te ofrece F1 TV Pro

  • Transmisión en vivo de todas las sesiones: Podés ver las Prácticas Libres, Clasificación, Sprint y Carrera de cada Gran Premio.
  • Multivista y Cámaras a bordo: Accedé a cámaras exclusivas de los 20 pilotos, al Pit Lane y a una vista con datos en tiempo real.
  • Comentarios en varios idiomas: Generalmente incluye español, inglés, francés, alemán y portugués.
  • Archivo histórico: Reviví carreras legendarias del pasado.
  • Disponibilidad limitada: Atención: A pesar de ser la plataforma oficial, F1 TV Pro no está disponible para la transmisión en vivo en países donde la F1 ya vendió derechos exclusivos a una cadena local (por ejemplo, España, donde los derechos los tiene DAZN).

Tip Clave: Consultá siempre el sitio oficial de F1 TV para verificar la disponibilidad de la versión Pro en tu país, ya que varía constantemente.

Alternativas por Región: Canales y Plataformas Exclusivas

horarios grandes premios formula 1 2017 201733524 1

La forma más común de ver la F1 es a través de los canales que adquirieron los derechos de transmisión en tu territorio. Acá te presentamos un resumen por países o regiones:

RegiónPrincipal Plataforma de Transmisión (2025)Detalles de Acceso
EspañaDAZN F1Tenés acceso a través de la plataforma de streaming DAZN o mediante los paquetes de televisión de Movistar+ que incluyan DAZN F1.
MéxicoSKY Sports / SKY+ / Izzi GoLos derechos están principalmente en manos de Grupo Televisa Univisión. La transmisión va por SKY Sports y su servicio de streaming SKY+ (o Izzi Go para clientes de Izzi).
Latinoamérica (Mayoría de países: Argentina, Chile, Colombia, Perú, etc.)ESPN / Star Action / Star+ / Disney+La F1 se ve a través de los canales de ESPN y Star Action en TV por cable, y en streaming a través de Star+ y, en algunos casos, Disney+ (que comenzó a integrar el contenido de ESPN/Star en 2024-2025).
Estados UnidosESPN (Hasta finales de 2025)La transmisión es a través de ESPN, ESPN2 y ABC, retransmitiendo la señal de Sky Sports F1.

A partir de la temporada 2026, los derechos de transmisión exclusivos para EE. UU. pasarán a Apple TV+ por un acuerdo a largo plazo, por lo que ESPN dejará de emitir la F1 en vivo. Planificá tu suscripción de futuro.

La Solución sin Restricciones: ¿Cómo ver la F1 gratis y con VPN?

Si vivís en un país donde la F1 TV Pro no está disponible o donde la suscripción a la TV por cable es muy cara, podés usar una VPN (Red Privada Virtual) para simular que te conectás desde otro territorio y acceder a transmisiones gratuitas o más económicas.

Canales con Transmisión Gratuita (con VPN)

Algunos canales europeos tienen los derechos para transmitir la F1 en abierto, de forma gratuita y legal, pero solo dentro de su propio país. Si te conectás con una VPN a un servidor en esos países, podés acceder a su streaming online:

  • 🇦🇹 ORF (Austria): Ofrece la transmisión de algunas carreras en abierto y de forma gratuita en su plataforma de streaming (ORF TVthek). Necesitás una VPN con servidor en Austria.
  • 🇨🇭 SRF (Suiza): Transmite algunas carreras de forma gratuita. Necesitás una VPN con servidor en Suiza.
  • 🇧🇪 RTBF (Bélgica): La cadena pública belga emite carreras de F1 en francés a través de su plataforma Auvio. Necesitás una VPN con servidor en Bélgica.

Pasos para ver F1 en vivo con una VPN

  1. Conseguí una VPN de Calidad: Elegí un servicio con servidores rápidos y confiables (como NordVPN, ExpressVPN o Surfshark).
  2. Instalá y conectate: Abrí la aplicación e iniciá sesión.
  3. Seleccioná el País: Elegí un servidor en uno de los países que transmiten F1 en abierto (por ejemplo, Austria para ORF).
  4. Accedé a la Web: Abrí el sitio web oficial del canal de TV gratuito (por ejemplo, el de ORF).
  5. Disfrutá: Buscá la sección de transmisión en vivo y ¡listo! Podés disfrutar de la F1 sin pagar por una suscripción local.

Resumen Rápido: ¿Qué te conviene más?

  • Si buscás la máxima inmersión y flexibilidad (cámaras a bordo, multicámara), y está disponible en tu país: F1 TV Pro.
  • Si estás en España: DAZN F1.
  • Si estás en Latinoamérica y tenés cable o un servicio de streaming asociado: ESPN / Star+ / Disney+.
  • Si querés ver F1 gratis y estás dispuesto a usar una VPN: Un canal en abierto como ORF o RTBF.

Con esta información actualizada, ya tenés todas las herramientas para elegir la mejor manera de ver F1 en vivo y disfrutar de la velocidad y el drama de cada Gran Premio de 2025. ¡A disfrutar la temporada!

ARCA realizará subasta online de bicicletas y tecnología con precios desde .000
Mirá también:

ARCA realizará subasta online de bicicletas y tecnología con precios desde $50.000
ETIQUETAS
Compartir este artículo
motociclista muerto azul
Tragedia en Azul: un motociclista murió tras ser embestido por un camión ¿Fue intencional?
Provincia
Dia agradable soleado primaveral clima
Domingo primaveral en la provincia de Buenos Aires antes del regreso de las lluvias
Provincia
ARCA realizará subasta online de bicicletas y tecnología con precios desde $50.000
ARCA realizará subasta online de bicicletas y tecnología con precios desde $50.000
Sociedad
Diseño sin título 20251109 081146 0000
Una discusión de tránsito terminó en tragedia en Azul: murió un motociclista y detuvieron al camionero
Provincia
aumento estatales bonaerenses provincia de buenos aires
Gremios estatales preparan reclamos para las paritarias con Kicillof en la mira
Provincia
Fecha cyber monday argentina 2024 descuentos
El CyberMonday 2025 rompió récords: más de 12 millones de productos vendidos
Nacionales
Mar del Tuyú da inicio a la 31º Fiesta de la Náutica y el Mar con entrada libre y gratuita
Mar del Tuyú da inicio a la 31º Fiesta de la Náutica y el Mar con entrada libre y gratuita
La Costa

Más leídas