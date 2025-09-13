Cómo ver partidos de la liga española en vivo hoy en Argentina

Si estás buscando ver partidos de la liga española en vivo hoy, estás en el lugar correcto. En Argentina, la temporada 2025/26 de LaLiga EA Sports está repleta de emociones, con equipos como Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid luchando por el liderato. Hoy, se juega la jornada 5 con partidos imperdibles, y podés seguirlos a través de plataformas legales y accesibles. Acá te explicamos todo lo que necesitás, con horarios ajustados a la hora argentina (GMT-3), opciones de streaming y alternativas prácticas para no perderte ni un minuto.

Horarios de los partidos de la liga española hoy

LaLiga reparte sus partidos a lo largo del fin de semana, y este sábado no es la excepción. Los horarios están basados en el fixture oficial, con transmisiones disponibles en canales y apps locales. Acá tenés la lista de partidos programados para hoy:

Partido Hora argentina Estadio Athletic Bilbao vs. Alavés 13:30 San Mamés Atlético Madrid vs. Villarreal 16:00 Riyadh Air Metropolitano Rayo Vallecano vs. Osasuna 16:00 Estadio de Vallecas Real Sociedad vs. Girona 16:00 Reale Arena Sevilla vs. Valencia 16:00 Ramón Sánchez-Pizjuán Mallorca vs. Betis 18:30 Son Moix Barcelona vs. Getafe 21:00 (domingo) Camp Nou

Estos horarios son los confirmados, pero pueden variar levemente por ajustes de transmisión. Si hay cambios de última hora, como suspensiones por clima, chequeá las apps oficiales de los clubes o sitios como ESPN.

Plataformas para ver la liga española en vivo en Argentina

En Argentina, los derechos exclusivos de LaLiga para la temporada 2025/26 están en manos de ESPN y Disney+, lo que garantiza acceso a los 380 partidos de la temporada, incluyendo los de hoy, en alta calidad. Acá te detallo todas las plataformas disponibles:

Disney+ con Plan Premium : La opción ideal para streaming. Incluye todos los partidos en vivo, repeticiones y highlights a través de Star+, integrado en el Plan Premium. Podés disfrutarlos en HD con comentarios en español, desde smart TV, celular, tablet o PC. Perfecto para quienes buscan versatilidad.

: La opción ideal para streaming. Incluye todos los partidos en vivo, repeticiones y highlights a través de Star+, integrado en el Plan Premium. Podés disfrutarlos en HD con comentarios en español, desde smart TV, celular, tablet o PC. Perfecto para quienes buscan versatilidad. ESPN por cable o streaming : Para los amantes de la tele tradicional, ESPN emite los partidos más destacados, como Atlético Madrid vs. Villarreal. Canales: 103 en Flow, 621 (SD) y 1621 (HD) en DirecTV, o 105 (SD) y 1622 (HD) en Telecentro. Si no tenés cable, accedé a ESPN mediante plataformas de streaming compatibles.

: Para los amantes de la tele tradicional, ESPN emite los partidos más destacados, como Atlético Madrid vs. Villarreal. Canales: 103 en Flow, 621 (SD) y 1621 (HD) en DirecTV, o 105 (SD) y 1622 (HD) en Telecentro. Si no tenés cable, accedé a ESPN mediante plataformas de streaming compatibles. DirecTV GO (DGO) : Esta app incluye ESPN en sus paquetes básico y premium, permitiéndote ver los partidos en vivo sin antena. Es ideal para móviles, tablets o smart TVs, con funciones como grabación y multiview para seguir varios partidos al mismo tiempo.

: Esta app incluye ESPN en sus paquetes básico y premium, permitiéndote ver los partidos en vivo sin antena. Es ideal para móviles, tablets o smart TVs, con funciones como grabación y multiview para seguir varios partidos al mismo tiempo. Flow : Si sos cliente de Cablevisión, Flow ofrece ESPN a través de su Pack Fútbol o paquetes deportivos. Podés ver los partidos en la app o en tu televisor, con extras como repeticiones y análisis. Si no tenés cable, el servicio de streaming está disponible por separado.

: Si sos cliente de Cablevisión, Flow ofrece ESPN a través de su Pack Fútbol o paquetes deportivos. Podés ver los partidos en la app o en tu televisor, con extras como repeticiones y análisis. Si no tenés cable, el servicio de streaming está disponible por separado. Telecentro Play : Los usuarios de Telecentro pueden usar esta app para ver ESPN en vivo desde cualquier dispositivo. Es práctica si ya tenés el servicio de cable, con transmisiones fluidas y soporte multidispositivo.

: Los usuarios de Telecentro pueden usar esta app para ver ESPN en vivo desde cualquier dispositivo. Es práctica si ya tenés el servicio de cable, con transmisiones fluidas y soporte multidispositivo. DSports (en algunos casos): Algunos paquetes de DirecTV o bundles con TNT Sports incluyen DSports, que puede emitir partidos selectos de LaLiga. Revisá si tu suscripción lo cubre para complementar con ESPN.

Aclaración sobre plataformas no legales: Sitios como Fútbol Libre o Pelota Libre son mencionados por algunos hinchas para ver partidos gratis. Sin embargo, estas plataformas no son legales, ya que no tienen derechos de transmisión. Usarlas conlleva riesgos como mala calidad de video, cortes frecuentes, publicidad invasiva o malware. Además, pueden ser bloqueadas en cualquier momento. Para una experiencia confiable, elegí siempre las opciones legales mencionadas.

Cómo suscribirte y costos aproximados

Para acceder, podés registrarte en Disney+ Premium a través de su app o sitio web. ESPN suele venir incluido en paquetes de cable como Cablevisión, DirecTV o Telecentro, con costos que varían según el proveedor. Para streaming, DirecTV GO y Flow son opciones accesibles. Telecentro Play generalmente está incluido en tu plan de cable, pero verificá con el proveedor.

Alternativas útiles si no podés ver en vivo

Si no podés mirar los partidos en directo, hay otras formas de mantenerte al tanto:

Resúmenes en redes sociales : La cuenta oficial de LaLiga en YouTube y otras plataformas como TikTok sube resúmenes rápidos con los mejores momentos. Buscá “LaLiga highlights” para ver goles y jugadas sin spoilers.

: La cuenta oficial de LaLiga en YouTube y otras plataformas como TikTok sube resúmenes rápidos con los mejores momentos. Buscá “LaLiga highlights” para ver goles y jugadas sin spoilers. Apps de seguimiento en tiempo real : OneFootball y 365Scores son gratuitas y ofrecen marcadores en vivo, estadísticas detalladas (como pases completados o faltas) y alertas personalizadas para tus equipos favoritos.

: OneFootball y 365Scores son gratuitas y ofrecen marcadores en vivo, estadísticas detalladas (como pases completados o faltas) y alertas personalizadas para tus equipos favoritos. Transmisiones radiales : Si estás en movimiento, sintonizá Radio Mitre (AM 790) o usá apps como RadioCut para escuchar relatos en vivo de partidos clave, especialmente los de Barcelona o Real Madrid.

: Si estás en movimiento, sintonizá Radio Mitre (AM 790) o usá apps como RadioCut para escuchar relatos en vivo de partidos clave, especialmente los de Barcelona o Real Madrid. VPN para viajes al exterior: Si estás fuera de Argentina, una VPN como ExpressVPN te permite conectarte a servidores argentinos para acceder a Disney+ o Flow como si estuvieras en casa. Usala solo con suscripciones legales activas.

Consejos para disfrutar al máximo

Asegurate de tener una conexión de internet de al menos 10 Mbps para evitar cortes. Si seguís a un equipo como Barcelona o Real Madrid, configurá alertas en la app de Disney+ o DirecTV GO para recibir recordatorios de sus partidos. Para ver con amigos, organizá una juntada y usá un proyector conectado a Flow o Telecentro Play. Con estas plataformas legales y consejos, vivir LaLiga hoy es más sencillo que nunca. Elegí tu opción preferida y disfrutá del fútbol español en todo su esplendor.