Clima en Provincia de Buenos Aires: aumenta la temperatura en la semana y el verano se hace sentir

Si pensabas que el alivio tras las tormentas de Año Nuevo iba a durar mucho, tenemos malas noticias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó sus proyecciones y todo indica que la primera semana completa de enero traerá un paulatino pero constante ascenso de las marcas térmicas en gran parte de la Provincia de Buenos Aires.

Luego de un cierre de 2025 agobiante y un inicio de 2026 con inestabilidad, la atmósfera se estabiliza y el viento del sector norte volverá a ser protagonista. Prepará la hidratación y el protector solar, porque el calor vuelve a ganar terreno.

¿Qué va a pasar esta semana?

A partir de este lunes 5 de enero, se espera que el cielo se despeje en la mayor parte del territorio bonaerense, dando lugar a una mayor incidencia solar. Según los últimos reportes, no se prevén lluvias significativas hasta el próximo fin de semana, lo que permitirá que la temperatura se acumule día tras día.

El panorama general para la semana del 5 al 11 de enero se presenta así:

Lunes y Martes: Mañanas frescas a agradables, pero tardes calurosas. Las máximas rozarán los 30°C en el Conurbano y superarán los 32°C en el interior de la provincia.

Mañanas frescas a agradables, pero tardes calurosas. Las máximas rozarán los en el Conurbano y superarán los en el interior de la provincia. Miércoles y Jueves: El pico de calor. Se espera que el viento norte se intensifique, llevando las máximas a valores entre 33°C y 35°C en localidades como Pehuajó, Junín y Trenque Lauquen.

El pico de calor. Se espera que el viento norte se intensifique, llevando las máximas a valores entre en localidades como Pehuajó, Junín y Trenque Lauquen. Viernes: La inestabilidad podría volver hacia la tarde-noche, pero con un ambiente muy pesado y húmedo previo a las tormentas.

El pronóstico para la Costa Atlántica

Para quienes están disfrutando de sus vacaciones en la costa, el clima será un aliado, aunque hay que tener cuidado con el sol del mediodía.

Un dato que sorprendió a los turistas en este arranque de temporada es la temperatura del agua. Informes recientes del INIDEP indicaron que el mar en Mar del Plata registró valores cercanos a los 21°C, superiores al promedio histórico.

Día Estado del Cielo Temp. Mín Temp. Máx Lunes Despejado 18°C 28°C Martes Algo nublado 19°C 29°C Miércoles Soleado 20°C 31°C Jueves Parcialmente nublado 22°C 32°C

Alerta: cuidados ante el ascenso térmico

Si bien todavía no estamos ante una “ola de calor” oficializada por el SMN para esta semana específica, la persistencia de temperaturas altas puede afectar la salud, especialmente en grupos de riesgo. El informe trimestral del organismo ya había anticipado que este verano 2026 tendría temperaturas “superiores a la normal” en la región pampeana.

Recomendaciones para tener en cuenta:

Hidratación: No esperes a tener sed. Tomá agua con mayor frecuencia, aun cuando no sientas la necesidad.

No esperes a tener sed. Tomá agua con mayor frecuencia, aun cuando no sientas la necesidad. Evitá el sol directo: Entre las 10:00 y las 16:00 horas, la radiación UV estará en niveles extremos.

Entre las 10:00 y las 16:00 horas, la radiación UV estará en niveles extremos. Ropa liviana: Usá prendas claras y holgadas.

Usá prendas claras y holgadas. Alimentación: Priorizá frutas y verduras, y evitá comidas abundantes.

La tendencia para el resto de enero 2026

Los modelos meteorológicos a largo plazo sugieren que este comportamiento de “sube y baja” será la norma durante enero de 2026. Los frentes fríos llegarán, pero serán débiles y de rápido paso, permitiendo que el aire cálido retome el control rápidamente.

Si vivís en el AMBA o en el interior bonaerense, aprovechá las primeras horas de la mañana para ventilar los ambientes, ya que las noches, especialmente a partir del miércoles, empezarán a ser “tropicales”, con mínimas que difícilmente bajen de los 23 grados.

Podés consultar las actualizaciones minuto a minuto y los avisos a corto plazo directamente en el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Mantenerse informado es la mejor herramienta para planificar tu semana y evitar golpes de calor.