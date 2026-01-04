Confirmado: se viene un “Mega Shopping” en el interior de la Provincia de Buenos Aires

Una de las ciudades más importantes y turísticas del interior de la Provincia de Buenos Aires ha dado un paso decisivo en la concreción de su proyecto comercial más esperado. Tras un período de incertidumbre y trabajos preliminares, se ha confirmado la reactivación sostenida de las obras del “Paseo del Banco” en la ciudad de Tandil.

Este desarrollo no es un centro comercial más: se emplaza en una estructura patrimonial única, el edificio del antiguo Banco Comercial, fusionando la arquitectura clásica con un diseño moderno y funcional que busca revitalizar el microcentro de la localidad serrana bonaerense.

Ubicación estratégica y detalles exclusivos

El nuevo shopping se levanta en la intersección de las calles Pinto y Rodríguez, considerada una de las esquinas de mayor valor inmobiliario y circulación de Tandil. La ubicación es clave para captar tanto al público local como al intenso flujo turístico que recibe la ciudad durante todo el año.

Según la información técnica actualizada a enero de 2026, el complejo contará con características que elevarán el estándar comercial de la región:

51 locales comerciales: Espacios diseñados para albergar una mezcla de marcas nacionales de primera línea y emprendimientos locales destacados.

Espacios diseñados para albergar una mezcla de marcas nacionales de primera línea y emprendimientos locales destacados. 4 salas de cine: Un complejo moderno que cubrirá una demanda histórica de entretenimiento en el centro de la ciudad.

Un complejo moderno que cubrirá una demanda histórica de entretenimiento en el centro de la ciudad. Patio de comidas y terraza: Áreas gastronómicas pensadas para el encuentro social.

Áreas gastronómicas pensadas para el encuentro social. Estacionamiento subterráneo: Se construyen dos niveles de subsuelo para vehículos, un aspecto fundamental para descomprimir el tránsito en la zona céntrica.

Novedades de la obra y plazos estimados

La reactivación de los trabajos ha sido visible en las últimas semanas, con movimiento de operarios y maquinaria en el interior del predio. Funcionarios locales, como la Directora de Desarrollo Urbano, Marina Santos, han confirmado recientemente que el proyecto mantiene su diseño original y que la empresa desarrolladora ha retomado el impulso.

En cuanto a los plazos, si bien existe ansiedad por la apertura, las proyecciones son realistas. Se estima un horizonte de trabajo de aproximadamente 12 meses para la finalización total. Esto sitúa la posible inauguración hacia finales de 2026 o principios de 2027, aunque la apertura podría realizarse por etapas.

Marcas: ¿Qué se podrá encontrar?

Aunque los contratos de alquiler se manejan con estricta confidencialidad, el perfil del “Paseo del Banco” apunta a un segmento medio-alto. En el sector inmobiliario comercial ya suenan nombres de etiquetas de indumentaria líderes en el mercado nacional (como La Martina o Kosiuko), además de cadenas de tecnología y librerías que buscan presencia en plazas fuertes del interior como Tandil.

El impacto económico será significativo: el shopping no solo generará cientos de puestos de trabajo directos e indirectos durante su construcción y posterior operación, sino que retendrá el consumo que muchas veces se fugaba a otras grandes urbes o a la Capital Federal.