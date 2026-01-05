Infracciones en Provincia de Buenos Aires 2026: Nuevos valores y cómo consultar tu deuda por patente hoy

Arrancó el año y con él llegaron los aumentos en las Unidades Fijas que regulan las multas de tránsito en Provincia de Buenos Aires. En este artículo, te contamos cuánto cuesta cada infracción, cómo verificar si tenés deuda y los cambios clave en la VTV para este 2026.

Enero de 2026 trajo novedades para los conductores bonaerenses. Si estás planificando tus vacaciones o simplemente circulás a diario por el conurbano y las rutas provinciales, es fundamental que estés al tanto de la actualización en el cuadro tarifario de las infracciones de tránsito.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó el nuevo valor de la Unidad Fija (UF), el parámetro que determina el costo de las multas, atado al precio de la nafta de mayor octanaje. Este ajuste impacta directamente en tu bolsillo si cometés una falta al volante.

¿Cuánto cuestan las multas en enero de 2026?

Con la actualización bimestral, el valor de la UF se fijó en $1.807,00 para el inicio de este año. Esto significa un incremento considerable respecto a los valores de finales de 2025.

A continuación, te detallamos los montos actualizados de las infracciones más frecuentes para que evites sorpresas:

Exceso de velocidad: Es una de las faltas más graves y costosas. Las multas oscilan entre las 150 y 1.000 UF. Valor: De $271.050 a $1.807.000 .

Es una de las faltas más graves y costosas. Las multas oscilan entre las 150 y 1.000 UF. Circular sin VTV (Verificación Técnica Vehicular): Si tenés la VTV vencida o nunca la hiciste, la sanción es dura (300 a 1.000 UF). Valor: De $542.100 a $1.807.000 .

Si tenés la VTV vencida o nunca la hiciste, la sanción es dura (300 a 1.000 UF). Cruzar semáforo en rojo: Una maniobra peligrosa penada con entre 100 y 500 UF. Valor: De $180.700 a $903.500 .

Una maniobra peligrosa penada con entre 100 y 500 UF. Alcoholemia positiva: Negarse al test o dar positivo conlleva multas que pueden llegar al máximo de 1.000 UF. Valor: Hasta $1.807.000 (además de la inhabilitación para conducir).

Negarse al test o dar positivo conlleva multas que pueden llegar al máximo de 1.000 UF. Faltas “menores” (Mal estacionamiento, circular sin seguro, licencia vencida o sin patente): Tienen un rango de 50 a 100 UF. Valor: De $90.350 a $180.700 .

Tienen un rango de 50 a 100 UF.

Dato clave: Recordá que si realizás el pago voluntario dentro del plazo establecido en la notificación, podés acceder a un descuento del 50% sobre el valor mínimo de la infracción.

Paso a paso: Cómo consultar multas por patente

Si tenés dudas sobre si tu vehículo registra alguna deuda pendiente, podés chequearlo en segundos de forma online. El sistema es gratuito y te permite descargar los cupones de pago.

Ingresá al sitio oficial de Infracciones BA. Tenés dos opciones de búsqueda: Por Dominio (Patente): Ideal si querés saber la deuda de un auto específico.

Ideal si querés saber la deuda de un auto específico. Por Documento (DNI): Para ver todas las infracciones asociadas a tu nombre. Completá el captcha de seguridad y hacé clic en “Buscar”. Si tenés infracciones, el sistema te mostrará el detalle: fecha, lugar, motivo y monto a pagar. Desde ahí mismo podés generar el cupón.

Atención con la VTV: Aumentos y plazos en la Provincia

Es fundamental aclarar la confusión que generaron los anuncios nacionales: la Provincia de Buenos Aires NO modificó los plazos de exención. A diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones, en territorio bonaerense se mantiene el esquema tradicional.

Autos 0km: Deben realizar su primera verificación a los 2 años (24 meses) de patentamiento.

Deben realizar su primera verificación a los (24 meses) de patentamiento. Frecuencia: Una vez realizada la primera, la renovación sigue siendo anual.

⚠️ Golpe al bolsillo: Se viene un aumento en enero

Si tenés que renovar la oblea en esta segunda quincena, prepará la billetera. El Ministerio de Transporte bonaerense oficializó una actualización tarifaria del 21,8% que impactará a partir del 16 de enero de 2026.

Así queda el nuevo cuadro tarifario de la VTV con la suba:

Tipo de Vehículo Precio actual (aprox.) Precio desde el 16/01/26 Motos $31.850 $ 38.801 Autos (hasta 2.500 kg) $79.640 $ 97.058 Vehículos pesados (> 2.500 kg) $143.350 $ 174.605

Consejo: Si tu VTV vence en los próximos días y conseguís turno antes del 16 de enero, podés llegar a “congelar” el precio viejo y ahorrarte unos casi $17.500 en el caso de un auto particular. ¡Apurate a sacar turno!

Mantené tu documentación al día y manejá con precaución. Las cámaras y radares en rutas como la 2 y la 11 están plenamente operativos para esta temporada de verano 2026.